Schneider Electric : en hausse, un broker reste convaincu

23/04/2020 | 13:00

Le titre Schneider Electric avance ce jeudi de +0,6%, soutenu par l'analyste Liberum qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci.



Le broker confirme également son objectif de cours de 110 euros, après des ventes au T1 en baisse mais conformes aux attentes.



'Si nous comparons le ralentissement probable de cette année par rapport à 2009, nous mettons en évidence un certain nombre de différences clés qui soutiennent le solide bilan et le profil de trésorerie du groupe, un endettement net faible et un modèle léger de capex, permettant une croissance sélective des fusions et acquisitions pour stimuler son profil de croissance organique', indique le broker.



