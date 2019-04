Schneider Electric : et Carlyle renforcent leur partenariat dans les infrastructures

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier électrique Schneider Electric a annoncé vendredi le renforcement de son partenariat avec le fonds de capital-investissement Carlyle Group afin de développer de nouveaux projets d'infrastructures critiques.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Cette collaboration va permettre de nouvelles opportunités d'investissements et de gestion d'énergie en tant que service, et également d'appliquer les compétences de Schneider Electric en matière de connectivité avancée et de gestion d'informations en temps réel, aux investissements en cours et à venir du groupe Carlyle dans des infrastructures et microréseaux.

-Sur un marché caractérisé par un niveau d'investissement faible depuis un certain temps dans le domaine des infrastructures critiques en raison de contraintes budgétaires, ce partenariat renforcé apportera des solutions innovantes et efficaces pour répondre à l'évolution rapide du monde de l'énergie.

