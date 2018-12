Communiqué de presse

Grenoble (France) - Le 11 décembre 2018

Schneider Electric et InnoEnergy s'associent pour développer un nouveau capteur de mesure

Le nouveau capteur sans fil PowerTag NSX bénéficie d'un design industriel innovant grâce au soutien d'InnoEnergy

InnoEnergy, le moteur européen de l'énergie durable, et Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes annoncent aujourd'hui la finalisation d'un projet de collaboration pour l'industrialisation et la commercialisation de PowerTag NSX, un nouveau capteur de mesure sans fil, élargissant ainsi la gamme PowerTag à des applications jusqu'à 630A. La collaboration entre les partenaires a permis d'accélérer de plus de deux ans les délais de mise sur le marché de PowerTag NSX. L'offre est aujourd'hui disponible en France, au Royaume-Uni, en Australie, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suède, et sera disponible dans le monde entier en 2019.

PowerTag NSX comprend un capteur d'énergie sans fil compact et facile à installer qui permet de connecter différents disjoncteurs au système de gestion du bâtiment (GTB). Il fournit des données précises en temps réel aux propriétaires et gestionnaires de bâtiments. Conçu pour tout type de bâtiment, le capteur surveille et mesure la consommation d'énergie, les courants, les tensions, la puissance et le facteur de puissance, et contribue à réduire la consommation d'énergie des bâtiments et des installations jusqu'à 30%. De plus, son nombre limité de composants réduit les coûts d'installation.

Le lancement de PowerTag NSX est l'aboutissement d'une collaboration de deux ans entre InnoEnergy et Schneider Electric. L'investissement de 2,1M€ par InnoEnergy a permis d'accélérer la mise sur le marché du produit grâce à un design industriel innovant, avec un délai de commercialisation réduit de deux ans.

Sylvain Paineau, Directeur EMEA Open Innovation et Business Incubation chez Schneider

Electric, explique : « Ce partenariat avec InnoEnergy a rendu la commercialisation de PowerTagNSX plus rapide et plus simple. Nos clients sont plus sensibles à l'énergie qu'ils utilisent et veulent être plus efficaces tout en réduisant leurs coûts. Nous sommes fiers de présenter aujourd'hui une solution offrant aux entreprises des avantages essentiels en matière de gestion de l'énergie ».

Richard Biagioni, CEO d'InnoEnergy France ajoute : « PowerTag NSX offre aux gestionnaires de sites et aux installateurs un moyen de réduire considérablement leur consommation d'énergie. Nous croyons qu'il est important de soutenir les projets et les idées qui vont changer notre façon d'utiliser et de penser l'énergie. C'est ce que fait PowerTag NSX et c'est incroyablement enrichissant de jouer un rôle clé dans sa commercialisation. »

À propos d'InnoEnergy

InnoEnergy est le moteur d'innovation dans le secteur des énergies durables en Europe.

InnoEnergy soutient les innovations à chaque étape de leur développement, de la salle de cours jusqu'aux clients. Grâce à notre réseau de partenaires, nous tissons des relations à travers toute l'Europe, réunissant des innovateurs et des industriels, des étudiants et des employés, des chercheurs et des entrepreneurs, des entreprises et des marchés.

Nous agissons sur trois aspects clés de l'innovation :

La formation, pour contribuer à créer des professionnels compétents et ambitieux qui comprennent les contraintes liées aux énergies durables et les besoins du secteur.

Les projets d'innovation, pour rapprocher les idées, les chercheurs et les acteurs économiques afin de créer des technologies offrant une véritable pérennité commerciale et technique.

L'accompagnement des entrepreneurs, pour favoriser la création d'entreprises viables et le développement rapide de start-ups qui contribuent à renforcer l'écosystème énergétique européen avec leurs offres innovantes.

La mise en commun de ces disciplines permet de maximiser l'impact de chacune d'elles, d'accélérer le développement de solutions adaptées au marché, et de créer un environnement fertile dans lequel nous pouvons commercialiser les résultats innovants issus de notre travail.

InnoEnergy a été fondée en 2010 et bénéficie du soutien de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT).

A propos de Schneider Electric

Schneider Electric mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.

Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la Gestion électrique - Moyenne tension, Basse tension et Energie sécurisée, et des Systèmes d'automatismes. Nous fournissons des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.

L'écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.

Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence. Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l'innovation, la diversité et le développement durable. Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant, pour enrichir la vie, Life is On.

www.schneider-electric.com