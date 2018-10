Communiqué de presse

Schneider Electric lance un appel pour amplifier massivement l'effort de formation aux métiers de l'énergie

• Les solutions d'électrification renouvelables décentralisées peuvent garantir l'accès à l'électricité à des millions de personnes et créer des millions d'emplois

• Les structures de formation sont trop peu nombreuses, notamment dans les pays de faible accès à l'énergie

• La campagne Powering Jobs a pour objectif de mobiliser les acteurs concernés pour accroitre leurs efforts

Rueil-Malmaison (France), le 31 octobre 2018 - « Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable » est l'Objectif de développement durable numéro 7 fixé par les Nations Unies,ambition qui permettrait la création de millions d'emplois dans les pays émergents. Mais ces pays souffrent d'un énorme manque de compétences. Pour y faire face, Schneider Electric,le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, en partenariat avec de nombreuses entreprises, associations et autres organisations internationales, lance la campagne Powering Jobs. Son objectif est d'accélérer le déploiement rapide de solutions d'électrification renouvelables décentralisées et de répondre aux besoins urgents de formation dans les pays de faible accès à l'énergie.

Les solutions d'électrification off grid pourraient créer 4,5 millions d'emplois dans le monde

Selon le World Energy Outlook publié en novembre 2017 par l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), plus d'un milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité, essentiellement en Afrique et en Asie. Et ce sont entre 100 000 à 200 000 micro réseaux qui seraient nécessaires rien que pour l'Afrique. D'après l'Agence Internationale de l'Energie Renouvelable (IRENA), les solutions d'électrification renouvelables pourraient créer 4,5 millions d'emplois dans le monde, à l'horizon 2030.

Pour Schneider Electric, la solution aux besoins en énergie de l'Afrique réside dans le déploiement massif de solutions d'électrification renouvelables décentralisées, comme l'éolien ou le photovoltaïque.

La technologie existe, Schneider Electric a déjà mené à bien de nombreux projets dans ce domaine en Afrique ou en Asie du Sud-est. Mais pour un déploiement massif, les institutions financières internationales doivent s'appuyer sur des modèles économiques viables, et le manque de main d'œuvre qualifiée est un point bloquant. « Ces solutions d'accès à l'électricité nécessitent des ingénieurs, des techniciens et des entrepreneurs pour fonctionner, explique Thomas André, directeur de la stratégie du programme Accès à l'énergie de Schneider Electric. Elles constituent une immense opportunité de transformer l'économie et le niveau de vie dans les pays concernés. »

Il est essentiel d'intensifier l'effort de formation

L'Afrique et l'Asie du Sud-est n'ont cependant pas suffisamment de personnes qualifiées pour mener à bien cette transformation. En Afrique par exemple, selon l'Africa America Institute (AAI), 7 jeunes sur 10 vivant en milieu rural sont déscolarisés et seuls 2% des diplômés universitaires sont des ingénieurs.

Schneider Electric est engagé à modifier cette tendance. Son programme Accès à l'énergie ambitionne de former 1 million de personnes et 10 000 formateurs formés ainsi que d'accompagner 10 000 entrepreneurs à l'horizon 2025. Le Groupe a par exemple inauguré en septembre 2018 en Indonésie, avec l'appui des gouvernements français et indonésien, un centre d'excellence qui formera 240 professeurs et plus de 10 000 étudiants d'ici 5 ans, dans le cadre d'un plan national de revitalisation de la formation professionnelle. Schneider Electric s'appuie sur plusieurs dizaines de partenaires dans le monde comme par exemple les Salaisiens de Don Bosco, Aide et Action ou le Conseil international de développement économique.

Schneider Electric mobilise ses moyens pour sensibiliser la communauté internationale

Schneider Electric, au-delà de son programme d'Accès à l'énergie, est déterminé à mobiliser encore plus de moyens. C'est dans ce contexte que le Groupe s'est rapproché de Power for All,une campagne mondiale de promotion de l'énergie renouvelable décentralisée. « Nous avons commencé à discuter avec Power for All il y a deux ans déjà lors de la conférence de l'IOREC à Nairobi. Nous avons alors pris conscience qu'il fallait sensibiliser la communauté internationale à la nécessité d'intensifier l'effort de formation », raconte Thomas André.

Les deux acteurs, rejoints par des entreprises, des associations et d'autres organisations internationales, décident de lancer la campagne Powering Jobs. « Powering Jobs veillera à ce que les compétences et la formation occupent une place centrale et non plus marginale dans les politiques de développement internationales et nationales relatives à l'accès à l'énergie, explique Kristina Skierka, directrice générale de Power for All. Un engagement beaucoup plus important des donateurs, des gouvernements et du secteur privé est nécessaire pour créer les millions d'emplois que l'atteinte de l'ODD7 pourrait générer. »

Powering Jobs prévoit de publier début 2019 une étude qui dévoilera les premières données complètes sur les emplois liés à l'accès à l'énergie et identifiera les manques en matière de formation qu'il convient de résoudre urgemment. Schneider Electric, par l'intermédiaire de sa Fondation, co-finance la campagne Powering Jobs, aux côtés, notamment, de la Fondation Rockefeller. De nombreuses organisations ont déjà rejoint l'initiative : ONU Femmes, l'Organisation Internationale du Travail, AMDA,

CLASP, IRENA...

Schneider Electric prévoit également de mobiliser ses dirigeants des pays et zones concernées, plus particulièrement le Nigéria, l'Inde et le Kenya, avec le soutien de ses collaborateurs impliqués dans le programme d'Accès à l'énergie, notamment dans les équipes marketing et formation, etc.

