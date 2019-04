Schneider Electric : partenariat renforcé avec Carlyle

12/04/2019 | 08:47

Schneider Electric annonce renforcer son partenariat avec le groupe d'investissements Carlyle, afin de 'développer de nouveaux projets d'infrastructures innovants, répondant à la demande croissante d'investissement durable dans les services et les actifs critiques'.



Ils s'attacheront à fournir des actifs critiques connectés et performants, alliant le savoir-faire de Carlyle en matière d'investissements et de gestion d'infrastructures, aux solutions intelligentes de gestion de l'énergie et d'automatismes de Schneider Electric.



Le partenariat renforce une alliance stratégique existante entre les deux sociétés afin de déployer des micro-réseaux à grande échelle, selon un modèle fondé sur l'adoption par les clients de l'énergie en tant que service (EaaS).



