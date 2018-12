Communiqué de presse

Schneider Electric présente Villaya Emergency pour faciliter l'accès à l'énergie aux populations en situation d'urgence

• Ces dernières années, les situations d'urgence humanitaire se multiplient. Elles imposent d'imaginer des solutions mobiles d'accès à l'énergie propre, fiable et abordable

• Villaya Emergency peut se déployer sur site en moins de 30 min pour fournir l'électricité nécessaire dans les zones impactées

Rueil-Malmaison (France), le 11 décembre 2018 - En situation de crise humanitaire, l'électricité est souvent difficile d'accès. Schneider Electric,le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, lance Villaya Emergency, une solution d'électrification collective solaire facile à déployer dans toutes les situations grâce à un dispositif qui combine les technologies Schneider Electric les plus adaptées et le savoir-faire de start-up innovantes.

Permettre l'accès à une énergie propre, fiable et abordable dans les situations d'urgence humanitaire

Qu'elles soient liées au contexte géopolitique, aux catastrophes naturelles ou encore au changement climatique, les situations d'urgence se multiplient dans un monde de plus en plus incertain. Avec plus de 68millions de personnes déplacées de force en 2017,le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) déclare qu'il n'y a jamais eu autant de personnes déracinées à travers le monde des suites de la guerre, de violences ou de persécutions. Dans le même temps, l'ONG Oxfam estime à près de 23,5 millionsle nombre total de personnes contraintes en 2016 de quitter leur foyer suite à des catastrophes naturellesextrêmes.

Lors de ces situations d'urgence humanitaire se déroulant le plus souvent dans des zones coupées du réseau électrique, garantir les besoins vitaux des populations (soins, nourritures, etc.) nécessite un accès à l'énergie simple, rapide, propre, fiable et abordable. Or, les acteurs de l'urgence ne bénéficiaient jusqu'à présent que de solutions carbonées, donc polluantes, coûteuses, bruyantes, difficile à acheminer et dangereuses pour la santé et la sécurité des personnes...

Une solution containerisée « plug & play » pour un déploiement rapide et économique

Schneider Electric présente Villaya Emergency, une solution containérisée solaire, mobile et facile à déployer dans n'importe quelle situation d'urgence humanitaire. Le dispositif imaginé produit une puissance électrique minimale de 10 kilowatts-heure - de quoi fournir l'électricité à un village, à un centre de santé ou à des espaces individuels ou collectifs dans les camps de réfugiés - grâce à un système de panneaux photovoltaïques faciles à déployer et à déplacer. La solution est installée dans un container standard pour faciliter de multiples transports dans les meilleurs délais vers n'importe quel coin du globe.

Né de discussions entre des experts de l'UNHCR et des responsables du programme d'Accès à l'Energie de

Schneider Electric, Villaya Emergency répond aux critères essentiels des spécialistes des situations

d'urgence. « Son atout principal réside dans sa facilité d'installation - il faut moins d'une demi-heure entre la livraison et son déploiement opérationnel » déclare Olivier Jacquet, responsable du secteur Urgences,

Réfugiés et Situations de Guerre chez Schneider Electric. Villaya Emergency peut donc être confié à un opérateur sur place ne disposant d'aucune compétence particulière ». Autre avantage, la robustesse : « Nous

avons veillé à ce que le dispositif soit capable d'opérer sous des chaleurs extrêmes et qu'on puisse l'installer et le désinstaller à la demande sans le détériorer. » La maintenance de l'ensemble est limitée au nettoyage des panneaux.

Solution plus durable et robuste qu'un groupe électrogène classique sur le long terme, Villaya Emergency nécessite un investissement de départ supérieur mais le ROI du dispositif est plus élevé dès l'année 3. Les

équipes Schneider Electric travaillent à de nouveaux modèles économiques qui pourront améliorer l'accessibilité à cette nouvelle offre comme la location ou le leasing.

Combiner les technologies Schneider Electric et le savoir-faire de PME innovantes

Villaya Emergency inclut une fonction « onduleur + batterie » mise au point par Schneider Electric pour résister aux climats tropicaux. Cet ensemble, permet de transformer le courant continu en courant alternatif et ne subit aucune dégradation de performance jusqu'à 45°C tout en opérant jusqu'à 60°C de température extérieure. Un système de surveillance du bon fonctionnement du dispositif permet de vérifier à distance l'état des batteries, la consommation d'énergie produite et consommée. Les données peuvent être recueillies, transmises par GSM, 4G ou satellite, et analysées grâce à EcoStruxure Microgrid Advisor. Il s'agit d'une application EcoStruxure for Energy Access, une plateforme abordable, flexible et ouverte, qui améliore la rentabilité et l'efficacité des micro-réseaux électriques. Il est ainsi possible pour le gestionnaire du dispositif de visualiser en temps réel l'ensemble des containers installés dans le monde.

Le dispositif intègre également des innovations de PME partenaires, comme la batterie dite "chaude" au sodium fonctionnant à très haute température. Les batteries sont fournies par la PME FZSONICK.Elles ne contiennent aucune matière toxique ou nuisible pour l'environnement et s'utilisent dans un environnement

allant de -40° à +60°, sans besoin de maintenance et garantissant un nombre de cycles élevés. Pour garantir la facilité de déploiement sur terrain meuble et en moins de 30 minutes, les panneaux photovoltaïques sont livrés prêts à l'emploi, sur roulettes, précâblés et assemblés avec le système de montage mobile EXOrac,spécialement conçu par la start-up PWRstation.

La production de Villaya Emergency a débuté courant juillet 2018 et sa commercialisation débute à l'occasion de la COP24, qui se déroule à Katowice (Pologne) du 3 au 14 décembre 2018.

À propos de Schneider Electric

Schneider Electric mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.

Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la Gestion électrique - Moyenne tension, Basse tension et

Énergie sécurisée, et des Systèmes d'automatismes. Nous fournissons des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.

L'écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.

Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence. Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l'innovation, la diversité et le développement durable. Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant

