Schneider Electric : publie le document d'offre relatif à l'offre publique d'achat volontaire de RIB Software – La période d'acceptation commence aujourd'hui

La période d'acceptation prendra fin à minuit (CET) le 22 avril 2020. Les actionnaires sont invités à s'informer, auprès de leur banque dépositaire, sur les éventuels délais que celle-ci pourrait exiger, leur imposant d'agir avant cette date. L'offre publique d'achat est soumise à la réalisation d'un seuil d'acceptation minimal de 50 % plus 1 de la totalité des actions en circulation (y compris les actions autodétenues) et à l'obtention des approbations réglementaires de la part des autorités antitrust et du comité sur les investissements étrangers aux États-Unis. Sous réserve de la réalisation des conditions de l'offre, la transaction devrait être finalisée vers la fin du 2etrimestre 2020.

Notre offre de 29,00€ intègre une prime significative et constitue pour les actionnaires de RIB Software une véritable offre de valeur, immédiate et certaine. Le contexte de marché et les circonstances macroéconomiques actuelles rendent notre offre encore plus attrayante », a déclaré

partir d'aujourd'hui, les actionnaires de RIB peuvent accepter l'offre et présenter leurs actions au cours de 29,00 € par action, soit une prime de 40,6 % par rapport au cours de clôture de 20,62 € du 12 février 2020, et de 37,6 % par rapport au cours moyen pondéré des volumes des trois derniers mois précédant l'annonce (21,08 € par action). Pour présenter leurs actions, les actionnaires doivent remettre une instruction écrite à leur banque dépositaire.

Transaction soumise à l'obtention d'approbations réglementaires et à un seuil d'acceptation minimum de 50 % plus 1 action

Information financière

Au moment de publier le document d'offre officiel, Schneider Electric a déjà conclu un accord d'acquisition portant sur 15,79 % du capital (y compris 6,65 % d'actions autodétenues) de RIB par le biais d'engagements irrévocables. À la demande de Schneider Electric, le management de RIB conservera une participation de 9,13 % dans le capital de RIB, qu'il n'apportera pas à l'offre d'acquisition pour démontrer leur engagement et assurer la continuité.

Avec cette transaction, annoncée le 13 février 2020, Schneider Electric et RIB ambitionnent de créer un leader mondial des solutions digitales et durables pour les bâtiments intelligents, en s'appuyant sur les atouts combinés des deux entreprises. La transaction renforcera sensiblement la capacité de Schneider Electric à fournir des solutions de digitalisation tout au long du cycle de vie du bâtiment, et apportera à ses clients de considérables avantages. RIB bénéficiera tant des compétences de Schneider Electric en matière de conception et de maintenance dans le secteur de la construction que de sa large clientèle mondiale, tandis que Schneider Electric pourra couvrir l'intégralité du cycle de vie des bâtiments notamment pendant la phase de construction, grâce aux solutions innovantes de RIB.

Le document d'offre est désormais disponible sur le site internet www.se-offer.com.Il est également possible d'en obtenir une copie, sans frais, en s'adressant à Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Post IPO Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Allemagne (par télécopie au +49 69 9103 8794 ou par courriel à dct.tender-offers@db.com en mentionnant une adresse courrier ou adresse mail valides).

À propos de Schneider Electric

Chez Schneider Electric, nous pensons que l'accès à l'énergie et au digitalest un droit fondamental. À chaque instant, nous donnons à chacun le pouvoir d'utiliser au mieux son énergie et ses ressources, partout dans le monde. Life is On.

Nous fournissons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour plus d'efficacité, au service d'un monde plus durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l'énergie, d'automatismes en temps réel, de logiciels et de services, nous proposons des solutions intégrées pour l'habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data centers, les infrastructures et les industries.

Cette vision partagée, ce désir permanent d'innoverau service de notre mission, sont au cœur de nos valeurset

rassemblent notre communautéde par le monde

