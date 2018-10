Schneider Electric relève encore légèrement ses objectifs pour 2018

Paris (awp/afp) - Schneider Electric a de nouveau revu légèrement à la hausse jeudi ses prévisions d'activité et de performance opérationnelle pour cette année, après la confirmation de l'accélération de la croissance de ses ventes au troisième trimestre sur toutes ses activités.

Le groupe spécialiste des équipements et solutions pour l'énergie vise désormais un chiffre d'affaires et une performance opérationnelle (ebita) dans le haut des fourchettes déjà relevées fin juillet.

Cet optimisme reflète "la forte performance des ventes au troisième trimestre" et "la poursuite de la croissance attendue au quatrième trimestre", avec notamment un environnement toujours favorable en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique ou au Moyen-Orient grâce à l'amélioration des prix de l'énergie, a expliqué Schneider Electric dans un communiqué.

Dans le détail, le groupe vise désormais une croissance organique de son excédent brut d'exploitation (ebita) entre 8 et 9%, contre une fourchette comprise entre 7 et 9% précédemment et une progression organique de son chiffre d'affaires "proche de 6%", alors qu'il l'attendait entre +5 et +6% jusqu'ici.

Entre juillet et septembre, son chiffre d'affaires a progressé de 8% à 6,37 milliards d'euros (+7,2% en organique), conforme aux attentes des analystes du consensus réalisé par FactSet.

"Nos deux métiers coeurs - Gestion de l'énergie et Automatismes industriels - réalisent une très bonne performance. Ils bénéficient de la demande de nos clients pour des solutions d'efficacité associant les technologies de notre portefeuille autour d'EcoStruxure", son architecture système ouverte et interopérable, a détaillé le PDG du groupe Jean-Pascal Tricoire, cité dans le communiqué.

Le groupe a également bénéficié de l'intégration du spécialiste britannique des logiciels industriels Aveva, de l'acquisition du français IGE+XAO dans la gestion de l'énergie, et de l'américain Asco Power, qui ont permis de compenser l'impact défavorable de l'appréciation de l'euro face à plusieurs devises.

Schneider a également annoncé jeudi qu'il pourrait accélérer son programme de rachat d'actions d'environ 1 milliard d'euros.

afp/jh