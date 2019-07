Schneider Electric : relèvement d'objectifs annuels

25/07/2019 | 09:05

Schneider Electric vise désormais pour 2019 une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +6 et +8% (contre +4 et +7% initialement annoncé) et une croissance organique de son chiffre d'affaires entre +4 et +5% (contre +3 à +5% visé initialement).



Sur son premier semestre 2019, le fournisseur d'équipements électriques affiche un résultat net ajusté de 1.255 millions d'euros, en hausse de +10%, et un EBITA ajusté de 1 960 millions, en hausse organique de +10,9%, soit une marge de 14,8% (+70 points de base en organique).



Le chiffre d'affaires s'élève à 13.202 millions d'euros, soit une hausse organique de +5,4% et une progression de +7,2% en croissance publiée, avec une forte croissance de l'activité gestion de l'énergie, en hausse organique de 7%.



