Schneider Electric : révision en hausse des objectifs annuels

25/10/2018 | 08:06

Pour 2018, Schneider Electric vise désormais une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +8% et +9% (+7% à +9% précédemment), avec une croissance organique de son CA de +6% et une amélioration organique de la marge entre +30 et +50 points de base.



Sur son troisième trimestre, le groupe affiche un chiffre d'affaires de 6.377 millions d'euros, en croissance de 8% en publié et de 7,2% en organique, avec des croissances organiques de 7,4% en gestion de l'énergie et de 6,6% en automatismes industriels.



Suivant l'évolution actuelle des marchés financiers, Schneider Electric pourrait décider d'accélérer son plan de rachat d'actions annoncé précédemment (environ un milliard d'euros devant être réalisé d'ici mi-2019) afin de l'achever en 2018.



