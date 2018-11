Schneider Electric : revue détaillée pour l'opération en Inde

20/11/2018 | 07:54

Schneider Electric indique que la commission indienne de la concurrence a initié un processus de revue plus détaillée de la combinaison envisagée entre son activité basse tension et automatismes industriels en Inde et l'activité electrical & automation de L&T.



Pour mémoire, le groupe français a annoncé début mai un accord avec le conglomérat Larsen & Toubro (L&T) visant à réaliser une telle opération, qui doit s'accompagner d'un investissement de Temasek dans le nouvel ensemble pour en détenir 35%.



Estimant la combinaison envisagée 'très bénéfique pour les consommateurs indiens et pour l'économie indienne', Schneider poursuivra au cours des prochains mois, sa collaboration avec la commission indienne de la concurrence dans le cadre de cette revue.



