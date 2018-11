Communiqué de presse

Schneider Electric s'engage pour #GivingTuesday 2018 et mobilise ses collaborateurs dans 40 pays

• Depuis 20 ans, la Fondation Schneider Electric mobilise les collaborateurs du Groupe au profit de ses associations partenaires. Ses actions sont intégrées au sein du Schneider Sustainability Impact, qui mesure la performance extra-financière de Schneider Electric

• La Fondation Schneider Electric devient la toute première fondation d'entreprise à rejoindre #GivingTuesday en France

• La Fondation lance ce jour un appel à projets afin de soutenir des associations des collaborateurs

Rueil-Malmaison (France), le 27 novembre 2018 - Schneider Electric,le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, s'engage, au travers de sa Fondation, sous l'égide de la Fondation de France, pour #GivingTuesday2018.Ce mouvement mondial en faveur du don, de l'engagement et de la solidarité, est célébré pour la première fois en France ce 27 novembre.

« La Fondation Schneider Electric, depuis sa création, a mis l'engagement des collaborateurs au cœur de son dispositif. Elle mobilise, autour de ses partenaires, partout dans le monde, grâce à son réseau de 130 délégués dans les pays où le Groupe est implanté. Depuis 2005, cette mobilisation de nos énergies est partie intégrante du Schneider Sustainabilty Impact et agit pour contribuer à une société plus équitable et plus décarbonée. Notre participation à #GivingTuesday nous permet de fédérer les énergies citoyennes au sein de Schneider Electric », commente Gilles Vermot Desroches, Directeur Développement Durable et Délégué Général de la Fondation, Schneider Electric.

#GivingTuesday par Schneider Electric : L'engagement sous toutes ses formes

Forte de 20 ans d'expériences, la Fondation Schneider Electric souhaite insuffler une nouvelle dynamique en matière d'engagement pour ses collaborateurs. #GivingTuesday illustre parfaitement cette philosophie de la Fondation, qui devient la première fondation liée à une entreprise à rejoindre cette initiative sur le territoire français.

Dans le cadre de cet élan de générosité local, la Fondation Schneider Electric a souhaité fédérer un grand nombre de pays autour de cette initiative. Au total, ce sont 40 pays dans lesquels opère Schneider

Electric, qui contribuent à #GivingTuesday 2018 : l'Afrique du Sud & Anglophone (Afrique de l'Est et de l'Ouest), l'Australie, le Bangladesh, le Brésil, la Bulgarie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la

Chine/Hong Kong, la Côte d'Ivoire, le Costa Rica, l'Equateur, l'Espagne, les Etats Unis, la France, la Grande Bretagne, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Kenya, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle Zélande, le Nigéria, la Pologne, les Philippines, la République Tchèque, la Russie, le Sénégal, la Serbie, la Thaïlande, le Vietnam.

Chaque pays a la possibilité de décliner ses propres actions dans les domaines qui ont le plus de résonnance en local. L'engagement des collaborateurs de Schneider Electric peut ainsi revêtir de

Page | 1

Contact Média

Schneider Electric

Véronique Roquet-Montegon

Tel: +33 (0)1 41 29 70 76 veronique.roquet-montegon@schneider-electric.com

Communiqué de presse

multiples formes. Les multiples actions proposées dans le cadre de cette journée seront répertoriées sur VolunteerIn,la plateforme d'engagement des collaborateurs de Schneider Electric.

Un appel à projet pour braquer les projecteurs sur des associations chères aux collaborateurs

A l'occasion de #GivingTuesday 2018, la Fondation Schneider Electric lance un appel à projet à l'échelle internationale. Chaque collaborateur de Schneider Electric dispose désormais d'un mois pour faire connaître et valoriser une association qui lui tient à cœur via VolunteerIn. Au terme de ce délai, les différentes propositions seront soumises au vote des collaborateurs dans chaque pays. Chaque association qui remportera le plus de voix en local se verra remettre la somme de 1 000€. Les trois premières associations à l'échelle de chaque pays, pourront également s'appuyer sur la plateforme VolunteerIn pour bénéficier de l'engagement des collaborateurs.

En France, cette initiative fait également écho à l'accord Qualité de Vie au Travail signé le 5 juillet 2018 avec les partenaires sociaux qui permet à chaque collaborateur de bénéficier, s'il le souhaite, de vingt heures annuelles offertes par Schneider Electric pour s'engager auprès d'une association soutenue par la Fondation.

Une forte mobilisation associée à des initiatives multiples sur le territoire hexagonal

Pour cette première participation en France, #GivingTuesday est présent par de nombreuses activités, attestant des différentes formes d'engagement pour les collaborateurs sur 8 sites majeurs de Schneider

Electric : son siège social à Rueil-Malmaison mais également Angoulême, Carros, Grenoble, etc.

L'événement touche ainsi plus de 9000 collaborateurs soit 50% de l'effectif national.

Pour les personnes désireuses de s'engager, une conférence organisée le 27 novembre à Rueil-Malmaison illustrera ce qu'est l'engagement et ce qu'il recouvre, au travers de témoignages de collaborateurs engagés de Schneider Electric et d'intervenants renommés. Parmi les personnalités qui témoigneront : Delphine Hoffmann, Ambassadrice de #GivingTuesday en France ; Corentin de Chatelperron, Aventurier et Fondateur de Low Tech Lab Bengal ; Nils Pedersen, Président de la Fonda ; Christel Heydemann, Présidente de Schneider Electric France, marraine de #GivingTuesday en France et Gilles Vermot Desroches.

Parmi les actions mises en place en France pour GivingTuesday :

• Une campagne de crowdfunding au profit du projet Low tech Lab sur Ulule ainsi qu'une vente de crêpes et de gaufres par le restaurant d'entreprise permettront aux collaborateurs qui le souhaitent d'apporter leur contribution financière ;

• Des collectes pour La Cravate Solidaire,pour Emmaüs ou bien encore de dons de compétences pour Electriciens sans Frontières sont également organisées ;

• Pour partager un moment convivial, la Fondation a également invité « Green Vibes », le groupe de musique créé par des collaborateurs du Groupe, à donner un concert au siège social du Groupe. Des stands aux couleurs de #GivingTuesday sont également installés dans le hall d'accueil pour présenter la Fondation et VolunteerIn.

Page | 2

Contact Média

Schneider Electric

Véronique Roquet-Montegon Tel: +33 (0)1 41 29 70 76 veronique.roquet-montegon@schneider-electric.com

Communiqué de presse

A propos de la Fondation Schneider Electric

La Fondation Schneider Electric révèle et démultiplie toutes les énergies pour demain dans un contexte où les enjeux environnementaux et sociaux sont de plus en plus cruciaux et où l'urgence d'agir est là. Elle réunit les acteurs de changement sur les thématiques de la fracture énergétique par l'éducation et l'innovation sociale. Elle s'engage à travers l'action de terrain, la coopération et le plaidoyer. Avec optimisme, la Fondation Schneider Electric se fixe comme objectif de contribuer à une société plus équitable, plus décarbonée, qui fait confiance aux nouvelles générations pour transformer le monde.

En 2018, plus de 100 projets, 200 000 jeunes soutenus, 1 665 jours de volontariats, 1 591 missions de mécénat de compétences.

www.fondation.schneider-electric.com - www.volunteerin.schneider-electric.com

A propos de Schneider Electric

Schneider Electric mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les

Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.

Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la Gestion électrique - Moyenne tension, Basse tension et Energie sécurisée, et des Systèmes d'automatismes. Nous fournissons des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.

L'écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.

Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence. Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l'innovation, la diversité et le développement durable. Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant, pour enrichir la vie, Life is On.

www.schneider-electric.com

Découvrez Life is On

Découvrez EcoStruxure

Suivez-nous :

Hashtags: #LifeIsOn #RSE #GivingTuesday2018 #FondationSchneiderElectric #VolunteerIn

Page | 3

Contact Média

Schneider Electric

Véronique Roquet-Montegon

Tel: +33 (0)1 41 29 70 76 veronique.roquet-montegon@schneider-electric.com