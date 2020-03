Information Réglementée

Schneider Electric : situation liée au Covid -19

Rueil-Malmaison(France), 23 mars, 2020- Schneider Electric suit de près et réagit à la crise sanitaire et économique mondiale sans précédent et en évolution rapide due au Covid-19 (nouveau coronavirus).

Le Groupe coordonne ses équipes à l'échelle mondiale, régionale et locale pour assurer la continuité des activités et se concentre pleinement sur les éléments clés suivants :

Assurer la santé et la sécurité de tous ses collaborateurs dans le monde et mettre en œuvre des mesures et des protocoles conformément aux directives gouvernementales ; Veiller, aux mieux de ses capacités, à ce que les besoins des clients soient satisfaits et tirer parti de l'organisation de sa supply chain globale et de ses services pour assurer la continuité et la flexibilité de l'activité ; Continuer à se concentrer sur la génération de trésorerie pour renforcer encore sa solidité financière et son bilan ; Mettre en œuvre des mesures strictes de gestion des coûts et l'accélération des plans d'efficacité annoncés précédemment, avec de nouvelles mesures d'économie à l'étude ;

ce stade et compte tenu des incertitudes sur l'évolution de la situation, il est trop tôt pour déterminer l'ensemble des impacts sur les résultats du Groupe, y compris les avantages potentiels des actions gouvernementales. Par conséquent, les objectifs 2020 publiés le 20 février 2020 ne sont plus pertinents et sont donc suspendus. Le Groupe travaille actuellement sur l'analyse des scénarios potentiels émanant de cette crise et des actions et impacts qui en découlent pour Schneider Electric. Le Groupe partagera une mise à jour au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général, commente la situation actuelle : « Le monde est aujourd'hui confronté à une accélération de la crise, et à des réactions et des mesures très différentes, changeant de jour en jour, dans les pays où nous opérons. Alors que la force du virus semble quitter certains pays, d'autres ne font qu'entrer dans la crise. Les technologies de Schneider Electric sont omniprésentes et essentielles dans plusieurs applications critiques permettant aux hôpitaux, aux centres de données, au traitement de l'eau, à l'approvisionnement en énergie, aux transports et aux infrastructures critiques de fonctionner. Dans chaque pays, nos organisations s'adaptent au jour le jour et déploient des plans pour s'assurer que tous ces équipements continuent de fonctionner et que Life is On. Alors que nous traversons ensemble cette crise, nous nous concentrons sur la santé de nos clients, de nos collaborateurs, de nos partenaires et parties prenantes, et sur la continuité du service pour toutes les communautés que nous servons dans le monde.»

