Schneider Electric : va racheter RIB Software pour se renforcer dans la construction

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Schneider Electric a annoncé jeudi son intention d'acquérir une participation majoritaire dans le capital du spécialiste allemand des logiciels de construction RIB Software (RIB).

Le groupe français prévoit de lancer une offre publique d'achat amicale au prix de 29 euros par action, soit une prime de 37% sur le cours moyen pondéré par les volumes des trois derniers mois. La transaction valorise la société environ 1,4 milliard d'euros. Il vise un seuil d'acceptation minimum de 50%, plus une action.

Ce rachat permettrait à Schneider Electric de renforcer son offre de services de gestion du cycle de vie des bâtiments, en particulier "sur la phase de construction qui souffre actuellement d'un niveau élevé d'inefficacités en raison d'une très faible adoption des technologies numériques (moins de 5 %)", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Fondée en 1961, RIB a son siège social à Stuttgart (Allemagne) et est cotée à la Bourse de Francfort. Le groupe emploie près de 2.700 collaborateurs, répartis sur plus de 50 sites dans le monde entier et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 214 millions d'euros avec une marge d'Ebitda de 23,4%.

Schneider Electric a précisé avoir conclu un accord irrévocable avec les dirigeants du groupe allemand Tom Wolf et Michael Sauer, et les autres actionnaires familiaux, portant sur 16% du capital. À la demande de Schneider Electric, Tom Wolf et Michael Sauer, respectivement PDG et directeur financier de RIB, conserveront une participation combinée de 9% "pour démontrer leur engagement et assurer la continuité", a précisé Schneider Electric dans un communiqué.

Sous réserve de l'examen préalable du document d'offre officiel, le conseil d'administration de RIB a l'intention de recommander aux actionnaires de RIB d'accepter l'offre.

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2020 et aura un effet neutre ou positif sur le bénéfice net par action de Schneider Electric, hors coûts de la transaction, a également indiqué le groupe.

