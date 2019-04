Schneider : a bien commencé bien l'exercice 2019

18/04/2019 | 09:23

A données comparables, la progression des ventes de Schneider Electric est restée soutenue au 1er trimestre (T1) 2019, où elle a atteint 5,9%. Les objectifs pour l'ensemble de l'exercice, qui comprennent une croissance organique allant de 3 à 5%, ont été confirmés. L'action Schneider prend 2,5% ce matin à la Bourse de Paris dans un marché en léger retrait.



Par région, la progression à données comparable culmine à 8,7% en amérique du Nord, puis à 6,8% en Asie-Pacifique et à 3,5% en Europe de l'Ouest. Par division, la Gestion de l'énergie (+ 7,1%) surclasse les Automatismes industriels (+ 2,3% ; + 4% hors cession en cours).



Pour mémoire, ce taux était de 6,6% sur l'ensemble de l'exercice 2018, avec + 7,2% au T3 et + 5,4% au T4.



Ainsi, de janvier à mars, les facturations ont atteint 6,3 milliards d'euros, chiffre en hausse publiée de 8,7% incluant un effet de changes positif de 2%.



'Nous entamons l'exercice 2019 avec une dynamique positive', a commenté le PDG Jean-Pascal Tricoire.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.