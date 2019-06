Schneider : accord de la Commission indienne de la concurrence

07/06/2019 | 10:07

La Commission indienne de la concurrence a approuvé la combinaison des activités Basse tension et Automatismes industriels de Schneider Electric en Inde avec l'activité Electrical & Automation de Larsen & Toubro (L&T).



Schneider Electric et Temasek, un fond d'investissement global basé à Singapour et L&T travaillent ensemble à la finalisation des derniers aspects légaux et financiers de la transaction. Les sociétés collaborent également pour répondre aux modifications demandées dans sa décision par la CCI.



' La clôture de l'opération devrait ainsi prendre plusieurs mois ' précise le groupe.



A la clôture de l'opération, l'Inde deviendra le troisième pays de Schneider Electric en terme de chiffre d'affaires et fera partie de ses principaux centres d'innovation et de production.



