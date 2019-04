Schneider : en léger repli, un analyste abaisse son opinion

08/04/2019 | 15:04

Le titre affiche une nouvelle séance de repli aujourd'hui. Le titre est pénalisé par l'analyse d'Oddo qui a abaissé sa recommandation à Neutre (contre Achat) sur la valeur avec un objectif inchangé à 74 E. Le bureau d'analyses estime que le ralentissement économique en cours ne devrait plus permettre au consensus de relever ses estimations, comme il l'a fait depuis début 2017 (+11% sur les BPA 2019).



' La Chine et le Discrete automation (23% du CA) ont contribué à 45% de la croissance organique du groupe en 2018 selon nos calculs, ce qui représente un risque pour 2019-20. Enfin, la performance boursière récente du titre conduit ce dernier à un niveau désormais proche de notre OC de 74 E. ' explique Oddo.



Le groupe a fixé un objectif de marge d'EBITA ajustée à horizon 2021 de 17%, soit une amélioration de pratiquement 200 pb. ' Hors impact des cessions potentielles, nous anticipons une marge de 16% en 2021, inférieure de 100 pb aux objectifs du groupe ' précise le bureau d'études.



' Le consensus a entamé une révision haussière des BPA depuis début 2017 (+4.8% pour 2018 et +11% pour 2019) mais le momentum actuel ne devrait pas permettre aux révisions à la hausse de se poursuivre, hormis quelques ajustements modestes ' rajoute Oddo.



