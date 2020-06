Schneider : partenariat technologique avec Cisco

25/06/2020 | 15:56

Schneider Electric a annoncé jeudi un partenariat technologique avec l'équipementier américain de réseaux Cisco tourné vers les bâtiments intelligents ('smart buildings').



Les deux groupes indiquent avoir développé ensemble des systèmes de gestion d'immeubles pouvant être connectés à un réseau IP et permettant une architecture sécurisée et modulable.



Le partenariat associe notamment l'architecture système pour l'Internet des Objets (IoT) EcoStruxure et les contrôleurs SmartX IP conçus par Schneider Electric aux commutateurs Ethernet industriels de Cisco.



L'intérêt du projet, à en croire les deux groupes, réside principalement dans la fusion de la sécurité des systèmes informatique et opérationnel.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.