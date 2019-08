Schoeller-Bleckmann : Credit suisse passe à la vente

09/08/2019 | 11:17

Credit suisse se montre désormais négatif sur le groupe de services parapétroliers autrichien Schoeller-Bleckmann : précédemment neutres sur le dossier, les analystes sont passés à la vente ('sous-performance'). L'objectif de cours est sabré de 84 à 56 euros, alors que le titre se traite aux environs de 60 euros ce matin.



Le bureau d'études a passé au crible les points semestriels publiés par les grands noms pétroliers du marché nord-américain. Credit suisse s'inquiète notamment des prévisions de demande de services parapétroliers terrestres aux Etats-Unis au titre du 3ème trimestre : le tableau est peu engageant, indiquent les spécialistes, pour qui il faut 'écouter ce que dit le marché'. De plus, la tendance risque d'empirer lorsque la baisse du brut amputera la génération de cash des compagnies pétrolières, qui pourront être tentées de réduire leurs investissements.



Dans ce contexte, Credit suisse a abaissé ses prévisions d'EBITDA pour Schoeller-Bleckmann de 11% pour 2019, et de 20% en 2020. Elles sont désormais nettement inférieures au consensus de marché.







