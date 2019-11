Schoeller Bleckmann : Oddo confirme son opinion

29/11/2019 | 11:34

Oddo confirme son opinion Achat sur la valeur avec un objectif de cours inchangé de 100 E. ' La situation financière est solide, avec des capacités d'ajustement, une position de leader et l'internationalisation en cours de la completion ' indique le bureau d'analyses.



Oddo souligne la forte génération de cash-flow et la situation financière très saine (CFFO retraite de 95 ME soit plus de 25% du CA 9 mois !).



Les analystes indiquent également des effets one off qui disparaitront à la suite de l'exercice de l'option : économies de près de 9 ME sur l'année et taux d'imposition ramené à moins de 30%.



' La croissance viendra de l'international avec la volonté de développer la complétion hors des US (plugs) via l'Arabie Saoudite et Dubaï ce qui limitera l'effet du ralentissement aux US sur la branche Oilfield Equipment ' rajoute Oddo.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.