Schoeller-Bleckmann : plombé par une dégradation

09/08/2019 | 12:05

L'action Schoeller-Bleckmann, le groupe parapétrolier autrichien, chutait de 6% ce midi alors qu'un bureau d'études, Credit suisse, se montre désormais négatif ('sous-performance') sur le dossier. De plus, l'objectif de cours a été sabré d'un tiers, à 54 euros.



Credit suisse s'inquiète des prévisions de demande de services parapétroliers terrestres aux Etats-Unis au titre du 3ème trimestre : le tableau est peu engageant, indiquent les spécialistes, pour qui il faut 'écouter ce que dit le marché'. De plus, la tendance risque d'empirer lorsque la baisse du brut amputera la génération de cash des compagnies pétrolières, redoute une note de recherche.



Les comptes semestriels du groupe sont attendus le 22 août.





