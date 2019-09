Données financières (DKK) CA 2019 20 522 M EBIT 2019 1 135 M Résultat net 2019 870 M Dette 2019 3 074 M Rendement 2019 3,05% PER 2019 13,6x PER 2020 11,9x VE / CA2019 0,71x VE / CA2020 0,65x Capitalisation 11 485 M Prochain événement sur SCHOUW & CO A/S 07/11/19 Q3 2019 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 630,00 DKK Dernier Cours de Cloture 482,60 DKK Ecart / Objectif Haut 30,5% Ecart / Objectif Moyen 30,5% Ecart / Objectif Bas 30,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jens Bjerg Sørensen President & Chief Executive Officer Jørn Ankær Thomsen Chairman Erik Weimar Rasmussen Chief Financial Officer Erling Hessellund Eskildsen Director Niels Kristian Agner Director