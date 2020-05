Banque cantonale de Schwytz: August Benz est proposé au poste de président

Zurich (awp) - La commission parlementaire chargée de la surveillance de la Banque cantonale de Schwytz (SZKB) propose l'élection d'August Benz à la présidence de établissement. Le Grand Conseil devra valider cette nomination au mois de juin, précise mercredi la SZKB dans un communiqué.

August Benz compte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Le futur président est depuis 2017 vice-directeur général de l'Association suisse des banquiers (ASB), membre de son comité exécutif et responsable du département Private Banking et Asset Management.

S'il est élu par le Grand Conseil lors de la session du mois de juin, August Benz réduira son temps de travail à l'ASB et prendra ses fonctions de président du Conseil de banque le 1er juillet 2020.

