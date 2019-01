La Banque cantonale de Schwyz voit son bénéfice reculer en 2018

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Schwyz (SZKB) a vu son bénéfice reculer en 2018. L'exercice précédent avait toutefois profité d'effets uniques positifs et enregistré un bénéfice record. Les revenus des opérations d'intérêts ont essuyé un repli, souffrant d'une pression sur les marges.

Le produit d'exploitation a reculé de 7,5% à 232,5 millions de francs suisses tandis que le résultat d'exploitation a chuté de près de 19% à 117,6 millions, a indiqué jeudi l'établissement. Le repli s'explique par des revenus plus faibles dans les opérations d'intérêt et de correctifs de valeurs plus importants.

Le résultat des opérations d'intérêt a chuté de 8,1% à 170,1 millions de francs suisses. A l'inverse les opérations de commissions et services ont progressé de 9,6% à 42,0 millions. Dans les activités de négoce, le résultat a reculé de 9,8% à 15,8 millions en raison de correctifs de valeurs.

Les autres activités ont rapporté 4,7 millions, essuyant un repli de 56%. L'exercice précédent avait été marqué par des gains non récurrents issus de la vente de placement.

Les charges ont progressé de 0,7% à 105,2 millions. Le ratio coûts/bénéfice s'est péjoré à 43,6% contre 42,6% l'année précédente.

Le bénéfice s'est inscrit à 76,6 millions de francs suisses, en repli de 4,6%. Le résultat s'est ainsi à nouveau normalisé, précise la banque.

Bénéfice escompté stable en 2019

La somme du bilan s'est fixée à 18,3 milliards de francs suisses à fin 2018, soit 4,1% de plus que la valeur enregistrée fin 2017. Les prêts à la clientèle ont progressé de 5,9% à 14,9 milliards, dont des crédits hypothécaires en hausse de 5,6% à 13,6 milliards.

Les avoirs de la clientèle ont progressé de 5,2% à 12,6 milliards. Les afflux nets d'argent frais (valeurs mobilières inclues) ont totalisé 554 millions de francs suisses.

La Banque se montre confiante pour l'année en cours et table sur une "bonne" marche des affaires. Le bénéfice 2019 est attendu stable par rapport à l'exercice précédent.

sig/kw/ol/jh