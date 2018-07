La BC de Schaffhouse voit son bénéfice semestriel se replier

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Schaffhouse (SHKB) a bouclé les six premiers mois de 2018 sur un bénéfice net de 20,3 millions de francs suisses, en repli de 2,1% par rapport à la même période un an plus tôt. Des correctifs de valeurs attendus ont fait plonger de plus de 8% le résultat net de ses opérations sur intérêts, à 41,9 millions.

Le résultat brut de cette même activité a progressé de 1,6% à 37,5 millions, précise l'établissement de Suisse orientale lundi dans un communiqué. Le produit des commissions et services s'est étoffé de 2,8% sur un an, à 16,9 millions de francs suisses et celui des activités de négoce et d'exercice de la juste valeur s'est contracté de 8,2% à 4,0 millions.

Au total, le produit d'exploitation s'est monté à 65,2 millions, soit 6,4% de moins qu'un an plus tôt, et les charges ont enflé de 1,0% à 28,4 millions, avec à la clé un résultat opérationnel de 34,4 millions, en recul de 11,6%. Le ratio coûts/revenus s'est détérioré de 3,2 points de pourcentage à 43,6%.

La somme de bilan se montait fin juin à 7,50 milliards de francs suisses, en hausse de 1,7% par rapport au bouclement de l'exercice précédent. Les créances envers la clientèle se sont enrobées de 3,2% à 6,29 milliards, "une forte croissance portée par la hausse des prêts hypothécaires", explique la SHKB.

Au cours des prochaines années, la banque prévoit de nouveaux "investissements importants" dans la numérisation, les processus et la formation, ce qui devrait gonfler les frais. La direction est déterminée à développer son volume d'affaires et ses parts de marché, notamment en se positionnant comme "banque d'investissement professionnelle", selon le communiqué.

Pour la deuxième partie de l'exercice en cours, la SHKB anticipe une évolution similaire à la première, mais prévient d'emblée que le bénéfice record de 2017 ne sera pas dépassé en 2018.

buc/rp