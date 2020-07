Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schroders a finalisé avec succès un nouveau closing du fonds Schroder European Operating Hotels Fund I, avec désormais 425 millions d’euros d’engagements en fonds propres, principalement apportés par de grands assureurs européens. Il vise un objectif de 500 millions d’euros. Contrairement aux stratégies traditionnelles des gérants et des fonds d’investissement hôteliers, orientées sur l’acquisition d’hôtels exploités par des opérateurs tiers, ce fonds s’appuie sur l’expérience de l’équipe de Schroder Real Estate Hotels dans l’acquisition et la gestion opérationnelle des hôtels.Ainsi, il combine la détention des biens immobiliers à leur exploitation soit de manière indépendante par l'équipe, soit par des opérateurs en franchise ou en contrat de management." Cette stratégie permet à l'équipe de capter le maximum du potentiel de chaque actif, au bénéfice des investisseurs dans le fonds ", explique Schroder Real Estate Hotels." Si le secteur des loisirs et de l'hôtellerie ont été fortement impactés par la pandémie mondiale, nous estimons que des opportunités d'investissement attractives seront générées ", a commenté Frédéric de Brem, Head of Schroder Real Estate Hotels.