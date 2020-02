Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schroders a annoncé l’obtention du label ISR français pour ses deux fonds d’investissement durable Schroder ISF Global Climate Change Equity, investi en actions internationales, et Schroder ISF European Sustainable Equity, investi en actions européennes. L’obtention du label s’accompagne de la signature du Code européen de transparence ISR promu par l’Eurosif. Avec ces deux nouvelles labellisations, Schroders propose désormais à ses clients français 4 fonds labellisés ISR et un fonds labellisé Greenfin." Nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos clients des fonds labellisés couvrant les actions européennes, internationales et thématiques. En 2020, nous souhaitons étendre cette gamme labellisée à d'autres classes d'actifs, et notamment dans l'univers obligataire ", a déclaré Karine Szenberg, Directrice Europe de Schroders.