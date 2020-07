Schroders se renforce dans les investissements immobiliers

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schroders a annoncé la conclusion d'un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Pamfleet, un gestionnaire d'investissements immobiliers à valeur ajoutée ayant des bureaux à Hong Kong, Shanghai et Singapour. Ce dernier gère actuellement 1,1 milliard de dollars d'actifs dans quatre fonds, dont le plus récent a été clôturé l'année dernière à 450 millions de dollars.Après la finalisation de l'opération, toute l'équipe Pamfleet, composée de 19 professionnels, restera au sein de l'organisation, qui sera rebaptisée Schroder Pamfleet.Cette acquisition renforce les actifs privés et les capacités immobilières de Schroders, en s'appuyant sur les achats récents de Blue Asset Management, le spécialiste de l'immobilier à valeur ajoutée à Munich, et d'Algonquin, l'équipe paneuropéenne d'hôtels immobiliers à valeur ajoutée.