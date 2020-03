Schrodinger : Jefferies commence à 'Conserver' 0 02/03/2020 | 15:10 Envoyer par e-mail :

'Schrodinger est une histoire sur le long terme attrayante avec de nombreux moteurs. Nous aimons le dossier mais avec un titre en hausse de + 150-200% depuis l'introduction en bourse, nous commençons à Conserver', explique Jefferies.



La cible de l'analyste, 42 dollars, est ainsi supérieur au cours actuel.



Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Données financières (USD) CA 2019 85,5 M EBIT 2019 -44,4 M Résultat net 2019 -31,6 M Dette 2019 - Rendement 2019 - PER 2019 -71,4x PER 2020 -71,4x Capi. / CA2019 34,3x Capi. / CA2020 26,9x Capitalisation 2 933 M Graphique SCHRÖDINGER, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SCHRÖDINGER, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 42,00 $ Dernier Cours de Cloture 46,38 $ Ecart / Objectif Haut -9,44% Ecart / Objectif Moyen -9,44% Ecart / Objectif Bas -9,44% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Ramy Farid President, Chief Executive Officer & Director Michael M. Lynton Chairman Joel Lebowitz Chief Financial Officer & Executive Vice President Shane Brauner Chief Information Officer Kenneth Lorton Chief Technology Officer & Senior Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SCHRÖDINGER, INC. 0.00% 2 933 MICROSOFT CORPORATION 2.73% 1 232 256 ATLASSIAN CORPORATION PLC 20.46% 35 577 SPLUNK INC. -1.63% 22 979 SEA LIMITED 12.03% 20 874 SYNOPSYS INC. -0.91% 20 721