Schrödinger : étend sa collaboration avec AstraZeneca aux solutions de modélisation informatique de produits biologiques

Schrödinger (Nasdaq : SDGR), dont la plateforme logicielle basée sur la physique permet de découvrir des molécules nouvelles et de haute qualité pour les thérapies et les matériaux, a annoncé aujourd'hui une collaboration élargie avec AstraZeneca, axée sur le perfectionnement d'une solution de modélisation des produits biologiques en vue d'accélérer le développement de candidats thérapeutiques à base d'anticorps et de protéines.

L'accord pluriannuel prolonge une collaboration existante dans le cadre de laquelle AstraZeneca déploie la plateforme de calcul de Schrödinger pour faire progresser les efforts de découverte de médicaments à petites molécules. La nouvelle collaboration vise à améliorer la technologie FEP+ (Free Energy Perturbation) de Schrödinger pour l'optimisation des propriétés clés des produits biologiques, telles que l'affinité et la sélectivité, en mettant particulièrement l'accent sur l'affinité de liaison.

"Le prolongement de notre collaboration avec AstraZeneca a le potentiel de transformer la recherche biologique en étendant davantage la puissance de la modélisation informatique basée sur la physique à la conception d'anticorps et de thérapies protéiques. C'est une collaboration passionnante qui souligne notre engagement à continuer d'investir dans la recherche pour amplifier la portée de notre plateforme de pointe," a déclaré Robert Abel, Ph.D., directeur exécutif de la science de Schrödinger.

Tristan Vaughan, directeur de la découverte des anticorps et de l'ingénierie des protéines, R&D, AstraZeneca a déclaré : "Notre objectif, à travers cette collaboration, est de découvrir des produits biologiques plus affinitaires, stables et plus puissants, et ce de manière beaucoup plus efficace qu'auparavant. Cela s'inscrit dans le cadre d'un programme ambitieux qui vise à améliorer la conception de médicaments traditionnels à base de protéines afin de fournir rapidement à la médecine clinique de nouveaux produits biologiques de haute qualité."

A propos de Schrödinger

La plateforme informatique de Schrödinger, à la pointe de l'industrie, qui permet d'accélérer la découverte de médicaments et la conception de matériaux, est déployée par les principales entreprises biopharmaceutiques et industrielles, les institutions universitaires et les laboratoires gouvernementaux du monde entier. Schrödinger exploite également sa plateforme de calcul dans le cadre de nombreux et vastes programmes de découverte de médicaments, en collaboration avec des sociétés pharmaceutiques, et a cofondé des sociétés de biotechnologie de premier plan. En outre, Schrödinger utilise sa plateforme pour faire avancer un pipeline de programmes internes de découverte de médicaments, dont elle est propriétaire à 100 %.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines "déclarations prospectives" au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes concernant la vitesse et la capacité de notre plateforme de calcul. Les déclarations comprenant des mots tels que "anticipe", "croit", "envisage", "continue", "pourrait", "estime", "s'attend", "a l'intention", "peut", "pourrait", "planifie", "potentiel", "prédit", "projet", "devrait", "cible", "sera", "ferait" et les déclarations au futur sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reflètent nos vues actuelles concernant nos plans, intentions, attentes, stratégies et perspectives, qui sont basées sur les informations dont nous disposons actuellement et sur les hypothèses que nous avons formulées. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives et sont soumis à une variété d'hypothèses, d'incertitudes, de risques et de facteurs qui sont hors de notre contrôle, y compris les risques détaillés sous la rubrique "Facteurs de risque" et ailleurs dans nos documents et rapports de la Securities and Exchange Commission, y compris le rapport annuel sur le formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 16 mars 2020, ainsi que les futurs documents et rapports que nous déposerons. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements dans les attentes ou autres.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200323005474/fr/