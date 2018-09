BNS: Barbara Janom Steiner élue présidente du conseil de banque

Berne (awp) - Le Conseil fédéral a nommé Barbara Janom Steiner présidente du conseil de banque de la Banque nationale suisse (BNS). La conseillère d'Etat en charge des finances grisonnes succédera à Jean Studer à compter du 1er mai 2019.

Membre depuis 2007 du conseil de banque dont il a repris la présidence en 2012, le Neuchâtelois quittera ses fonctions fin avril 2019, la durée totale de son mandat arrivant à son terme, précise l'institut d'émission vendredi soir dans un communiqué.

Membre du conseil de banque de la BNS depuis 2015, Barbara Janom Steiner a été nommée par le Conseil fédéral pour la période administrative allant jusqu'à 2020. Juriste et avocate, elle jouit d'une "riche expérience en matière de politique économique et financière" et connaît bien les défis auxquels la BNS est appelée à faire face.

Elle est par ailleurs membre du Comité de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF) et du Bureau de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), rappelle le communiqué.

