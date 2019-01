BNS Zurbrügg: la politique monétaire expansive est exactement la bonne

Zurich (awp/sda/reu) - La Banque nationale suisse (BNS) maintient son cap au vu des risques politiques et des incertitudes économiques. Il n'y a aucune raison de modifier la politique monétaire. Il faut conserver les taux négatifs et rester prêt à intervenir sur les marchés des devises, a affirmé le membre du directoire Fritz Zurbrügg lundi soir dans une interview à la radio-télévision alémanique SRF (selon le texte écrit de ses déclarations).

C'est à ce prix que la BNS peut remplir sa mission et garantir la stabilité des prix, a ajouté M. Zurbrügg. La pression sur les prix reste faible et la situation conjoncturelle est bonne. Les incertitudes ont cependant augmenté et le franc reste toujours fortement valorisé. Les marchés sont fragiles et il est clair pour la BNS que la politique monétaire expansive est actuellement exactement la bonne.

En décembre dernier, la BNS avait réaffirmé sa volonté d'intervenir, au besoin, sur les marchés des devises pour empêcher une envolée du franc dommageable pour l'économie. Elle avait maintenu son taux directeur à -0,75%.

