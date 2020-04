BNS: assemblée générale sans actionnaires et sans discours

Zurich (awp) - L'assemblée générale de la Banque nationale suisse (BNS) aura lieu comme prévu le 24 avril, mais sans les actionnaires en raison de la crise du coronavirus. Les actionnaires sont invités à faire usage de leurs droits de vote via des représentants indépendants, a précisé la BNS vendredi.

Les représentants de la presse et les invités ne seront pas admis non plus. L'assemblée aura lieu à Zurich en petit comité dans les locaux de la BNS au lieu du Kursaal de Berne comme prévu initialement. On renoncera aussi aux allocutions traditionnelles de la présidente du conseil de banque et du président du directoire.

L'assemblée ne sera pas retransmise. Les résultats des votes seront publiés le 27 avril sur le site internet de la banque.

yr/uh/rp/md