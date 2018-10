BNS: aucune raison de relever les taux

Zurich (awp/sda/reu) - La Banque nationale suisse (BNS) ne voit aucune raison de relever ses taux. "C'est encore trop tôt", a déclaré son président Thomas Jordan vendredi à la radio alémanique SFR. "Nous ne voyons aucun signe de surchauffe en ce moment".

A à peine 1%, l'inflation reste basse et une hausse du taux du renchérissement n'est pas en vue. La situation sur le marché des devises reste difficile. C'est pourquoi la BNS laisse inchangée sa politique monétaire. "Nous avons les taux négatifs et sommes prêts, au besoin, à intervenir sur le marché des devises", a affirmé M. Jordan à l'occasion des assemblées annuelles du FMI et de la BM à Bali.

L'institut maintient un taux négatif de 0,75% et ses interventions contre une valorisation du franc. Elle est intéressée à un franc faible, afin de soutenir l'économie orientée à l'exportation.

Malgré des taux très bas de par le monde, les banques centrales ont suffisamment de marge de manoeuvre pour réagir de manière adéquate à un refroidissement de la conjoncture. Au cas où aucune récession ne se produit, il sera possible de normaliser partout les politiques monétaires, selon M. Jordan.

rp