BNS: excédent de la balance des paiements stable au 1er trimestre

Berne (awp) - La balance des transactions courantes de la Banque nationale suisse (BNS) a affiché pendant les trois premiers mois de l'année un excédent de 17,2 milliards de francs suisses, contre 16,8 milliards un an plus tôt. Les recettes ont totalisé 147 milliards de francs suisses et les dépenses 130 milliards.

Les échanges de services ont présenté un excédent de recettes plus élevé - grâce notamment aux revenus issus des droits de licence - et les revenus secondaires un excédent de dépenses plus important, alors que les soldes enregistrés pour les échanges de marchandises et les revenus primaires sont restés quasiment stables en rythme annuel, signale l'institut d'émission vendredi dans un communiqué.

Les transactions enregistrées dans le compte financier ont fait apparaître une diminution nette tant du côté des actifs financiers (-33 milliards de francs suisses) que du côté des passifs (-29 milliards), débouchant sur un solde négatif, après un résultat positif de 14 milliards au premier trimestre 2018.

La position extérieure nette a été dopée par la hausse des cours boursiers, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, qui se sont répercutés sur les investissements de portefeuille (+49 milliards) et les réserves monétaires (+29 milliards). Les actifs à l'étranger se sont étoffés de 20 milliards de francs suisses, à 4805 milliards, alors que les passifs ont enflé de 94 milliards à 3995 milliards.

buc/jh