Coronavirus: action concertée des banques centrales pour fournir des liquidités

Francfort (awp/afp) - Les principales banques centrales mondiales ont lancé une action concertée visant à augmenter l'approvisionnement des marchés financiers en liquidités, face aux craintes générées par l'épidémie de coronavirus, a annoncé dimanche la Banque centrale européenne (BCE).

L'opération vise à assurer une disponibilité suffisante en dollars américains sur le marché et concerne la Réserve fédérale américaine, la BCE et les banques centrales du Japon, du Royaume-Uni, du Canada et de Suisse, selon un communiqué de l'institut monétaire de Francfort.

Dans son propre communiqué, la Banque nationale suisse (BNS) a précisé que les banques centrales ont décidé d'abaisser de 25 points de base le taux appliqué aux opérations menées dans le cadre de ces accords. Elle précise que le nouveau taux correspondra au taux OIS (overnight index swap) pour le dollar des Etas-Unis, majoré de 25 points.

Dans le but d'augmenter l'efficacité des lignes de swap pour la mise à disposition de liquidités à terme, les banques centrales, qui offrent déjà régulièrement des opérations d'injections de liquidités en dollars ont aussi convenu d'introduire dans leur zone monétaire des opérations hebdomadaires portant sur des durées de 84 jours, en plus des opérations portant sur une durée d'une semaine actuellement offertes.

Les changements prennent effet avec les prochains appels d'offre pour de telles opérations durant la semaine qui débute ce lundi 16 mars. La BNS précise que les nouvelles conditions de taux et de durée resteront en place aussi longtemps qu'elles "demeureront appropriées pour soutenir le bon fonctionnement des marchés de financement en dollars des Etats-Unis".

La BNS rappelle que les lignes de swap sont des "facilités permanentes remplissant la fonction importante de filet de sécurité pour aider à apaiser les tensions sur les marchés de financement internationaux et contribuer par là même à atténuer les effets de ces tensions sur l'offre de crédits aux ménages et aux entreprises résidents ou non-résidents".

afp/rp