La BNS abaisse ses prévisions de PIB 2019

Berne (awp) - La Banque nationale suisse (BNS) a annoncé jeudi qu'elle révisait à la baisse ses prévisions de PIB et d'inflation pour l'année en cours. L'institut d'émission table désormais sur une croissance entre 0,5 et 1% cette année, contre 1,5% en juin.

La nouvelle prévision d'inflation conditionnelle est plus basse que celle de juin, en raison de l'affaiblissement des perspectives de croissance et d'inflation à l'étranger et par l'affermissement du franc.

Pour l'année en cours, elle s'inscrit à 0,4%, contre 0,6% au trimestre précédent. Pour 2020, la BNS s'attend désormais à un taux d'inflation de 0,2%, au lieu de 0,7%. En 2021, il est estimé à 0,6%, contre 1,1%.

La prévision repose sur l'hypothèse d'un taux directeur de la BNS maintenu constant à -0,75% pendant les trois prochaines années.

