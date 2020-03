La BNS abaisse ses prévisions de croissance et d'inflation pour 2019

Berne (awp) - La Banque nationale suisse (BNS) a annoncé jeudi qu'elle révisait à la baisse ses prévisions de PIB et d'inflation pour l'année en cours. A moyen terme, elle s'attend toutefois à une reprise de la conjoncture mondiale et à ce que le renchérissement progresse peu à peu.

L'institut d'émission table désormais sur une croissance suisse entre 0,5% et 1% cette année, contre "environ" 1,5% en juin.

L'économie suisse a poursuivi sa croissance modérée au deuxième trimestre. "La détérioration de l'environnement international devrait conduire à un ralentissement passager de la croissance", selon le communiqué.

Le ralentissement conjoncturel s'accompagne d'un repli des dépenses d'investissement et d'un recul des échanges mondiaux de biens, rappelle la banque centrale.

Les risques pour l'économie mondiale "demeurent plutôt orientés à la baisse". Ils découlent essentiellement des incertitudes politiques et des tensions commerciales, qui pourraient engendrer de nouvelles turbulences sur les marchés financiers et entamer davantage le moral des acteurs économiques.

Inflation revue à la baisse

La nouvelle prévision d'inflation conditionnelle est elle aussi plus basse que celle de juin, en raison de l'affaiblissement des perspectives de croissance et d'inflation à l'étranger et de l'affermissement du franc.

Pour l'année en cours, elle s'inscrit à 0,4%, contre 0,6% anticipé au trimestre précédent. Pour 2020, la BNS s'attend désormais à un taux d'inflation de 0,2%, au lieu de 0,7%. En 2021, il est estimé à 0,6%, contre 1,1%.

La prévision repose sur l'hypothèse d'un taux directeur de la BNS maintenu constant à -0,75% pendant les trois prochaines années.

Les pronostics de la BNS en matière de PIB sont proches d'autres prévisionnistes. Il y a deux jours, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a lui aussi revu à la baisse ses attentes concernant la conjoncture suisse, tablant sur +0,8% pour 2019, au lieu de +1,2%.

Credit Suisse a lui aussi passé un coup de rabot, pariant sur une croissance de 1,1% contre 1,5%, pour l'année en cours.

ck/vj/al