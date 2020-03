La BNS lance une facilité de refinancement pour les entreprises

Zurich (awp) - La Banque nationale suisse (BNS) a réagi face aux conséquences de la pandémie de coronavirus sur l'économie helvétique. Elle a lancé une facilité de refinancement à destination des banques pour renforcer l'accès des entreprises au crédit.

Ce système doit mettre à disposition du système bancaire des liquidités supplémentaires. La facilité de refinancement (FRC), qui sera disponible dès jeudi, peut être utilisée en tout temps et le montant du fonds est illimité, a annoncé la BNS mercredi dans un communiqué.

"La BNS permet ainsi aux banques de disposer des liquidités nécessaires pour accroître rapidement et fortement le volume des crédits qu'elles accordent aux entreprises", pour un taux d'intérêt égal à celui de la banque centrale suisse.

Cette dernière peut effectuer d'autres opérations de refinancement "afin d'injecter au besoin des liquidités supplémentaires dans le système bancaire", a-t-elle souligné.

L'institut d'émission a également proposé au Conseil fédéral de faire passer temporairement le volant anticyclique de fonds propres des banques à 0%. Selon ce dernier, "cette mesure vise à renforcer encore les banques dans leur fonction centrale d'octroi de crédits".

La BNS va renforcer ses interventions sur les marchés monétaires pour protéger l'économie suisse, a annoncé son président Thomas Jordan. La politique monétaire de la Banque nationale et ses facilités de refinancement compléteront les mesures fiscales et l'aide des banques. L'approche est simple, efficace et utilise les instruments existants, a salué M. Jordan.

Politique de distribution prudente

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a quant à elle indiqué qu'elle attendait que les établissements financiers "utilisent pleinement" les possibilités de refinancements mises à disposition par la BNS.

Le lancement de la FRC intervient parallèlement à l'adoption mercredi par le Conseil fédéral d'une ordonnance visant à aider les PME en matière de liquidités. Un montant de 20 milliards de francs suisses d'aide est prévu pour le programme gouvernemental.

Les entreprises concernées pourront solliciter auprès de leur banque des crédits de transition à hauteur de 10% maximum de leur chiffre d'affaires annuel, jusqu'à un montant maximum de 20 millions de francs suisses. Pour ce faire, elles devront répondre à certains critères minimaux et prouver notamment qu'elles subissent de substantielles pertes de chiffre d'affaires en raison de la pandémie de coronavirus.

Selon la Finma, l'"effet procyclique (du volant anti-cyclique) comme contreproductif et permettra donc provisoirement aux banques de calculer le ratio d'endettement sans les avoirs auprès de banques centrales". Cette mesure concerne environ 20 milliards de francs suisses.

Le gendarme des marchés financiers a par contre averti les banques qu'il "ne s'agit pas de permettre aux actionnaires de bénéficier d'une distribution excessive". Il a salué dans la foulée la décision des banques d'annuler leurs programmes de rachat d'actions.

