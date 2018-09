La BNS maintient le statu quo monétaire

Zurich (awp) - La Banque nationale suisse (BNS) a, sans surprise, maintenu inchangée sa politique monétaire. Le taux d'intérêt appliqué aux avoirs à vue détenus à la BNS demeure fixé à -0,75% et la marge de fluctuation du Libor à trois mois reste comprise entre -1,25% et -0,25%.

"La BNS continue d'intervenir au besoin sur le marché des changes en tenant compte de la situation pour l'ensemble des monnaies", a ajouté jeudi l'institut d'émission au terme de son évalutaiton de la situation économique et monétaire. La banque centrale helvétique a également répété dans un communiqué que le franc restait à un "niveau élevé", alors que la situation sur les marchés des changes "demeure fragile".

"Le taux d'intérêt négatif et la disposition de la Banque nationale à intervenir au besoin sur le marché des changes restent nécessaires pour maintenir à bas niveau l'attrait des placements en francs suisses et, partant, réduire les pressions à la hausse sur le franc", a expliqué l'institut d'émission.

