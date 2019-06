La BRI et la BNS créent un hub d'innovation

Zurich (awp) - La Banque des règlements internationaux (BRI) va mettre en place un hub d'innovation pour les banques centrales. Ce hub sera localisé dans plusieurs endroits. L'un des trois premiers centres sera ouvert en collaboration avec la Banque nationale suisse (BNS) au siège de la BRI, à Bâle.

Les deux autres centres seront établis à Hong Kong et à Singapour. La BRI y travaillera en étroite collaboration avec les banques centrales BNS, HKMA à Hong Kong et MAS à Singapour, ont indiqué la BRI et la BNS dimanche dans un communiqué commun. Lors d'une seconde phase, d'autres centres verront le jour.

Le hub d'innovation encouragera la collaboration entre banques centrales dans le domaine des technologies financières innovatrices. Il développera aussi des produits publics dans le domaine technologique, afin d'améliorer le fonctionnement global du système financier.

La BNS suit d'ores et déjà avec une grande attention les innovations technologiques dans le domaine financier et elle s'engage activement avec les banques centrales pour reconnaitre à temps les développements et les évaluer, a déclaré le président de la BNS Thomas Jordan, cité dans le communiqué. La BNS va encore intensifier ses travaux dans ce domaine et elle entend jouer un rôle actif dès le début au sein du hub d'innovation de la BRI.

