La Confédération prévoit d'emprunter 2,5 milliards en 2020

Berne (awp) - L'Administration fédérale des finances (AFF) prévoit d'émettre l'année prochaine des emprunts pour un volume total de 2,5 milliards de francs suisses, contre environ 2 milliards en 2019. Les encours des prêts de la Confédération diminueront de 2,1 milliards, suite à un remboursement.

Ce besoin de financement s'explique principalement par l'arrivée à échéance d'un emprunt de 4,6 milliards de francs suisses, indique mardi la BNS, chargée d'émettre les emprunts. En 2019, la Confédération a dû rembourser un volume de prêts de 5,8 milliards de francs suisses.

Les souscriptions auront lieu le deuxième mercredi de chaque mois, entre 9h30 et 11h00, sauf en août, où aucun appel d'offres n'est prévu. Des émissions optionnelles sont prévues en octobre et décembre. L'AFF donnera "en temps voulu" plus d'informations à ce sujet.

Pour établir son calcul, l'Administration fédérale des finances a pris en considération l'excédent budgétaire attendu de la Confédération et l'augmentation de la fortune du fonds de compensation de l'assurance-chômage.

Le fonds susmentionné a entièrement réglé sa dette envers la Confédération cette année et constituera des réserves dès 2020, explique le communiqué. Cette situation permettra à la Confédération de diminuer ses besoins de financement.

Les encours des créances comptables à court terme, ou CCCT, devraient se maintenir à 6 milliards de francs suisses en raison de l'important volume de liquidités, précise l'institut d'émission. Les CCCT sont des créances négociables qui permettent à la Confédération de lever des fonds à court terme. Elles sont émises chaque mardi.

