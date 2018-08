Zurich (awp) - Le nouveau billet de 200 francs suisses est en circulation à partir d'aujourd'hui. Disponible dans un premier temps à la Banque nationale suisse (BNS), il pourra être progressivement obtenu dans les banques et auprès de la Poste.

Pour l'instant, l'intérêt de la population est contenu. Seulement quelques curieux se sont manifestés au guichet de la BNS, a rapporté un journaliste vidéo de Keystone-ATS. Le nouveau billet a plu aux rares qu'ils l'ont obtenu.

Le nouveau billet de la neuvième série remplace la coupure de 200 francs suisses jusqu'ici ornée du portrait de l'écrivain suisse Charles Ferdinand Ramuz et circulant en 56 millions d'exemplaires. La BNS s'attend à ce que deux tiers des billets soient échangés d'ici six mois.

Toujours de couleur brune, mais de plus petite taille, ce dernier met désormais en exergue la vocation scientifique de la Suisse. L'élément principal du nouveau billet est la matière, illustrée avec un détecteur de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) et d'une explosion de particules. Il y a aussi des éléments graphiques communs avec les autres billets, à savoir la main et le globe terrestre.

A l'instar des autres coupures déjà lancées, le nouveau billet de 200 francs suisses intègre une quinzaine d'éléments de sécurité afin de compliquer les falsifications. La nouvelle série doit rester en place pour les 15 à 20 prochaines années, une période assez longue par rapport à la moyenne des autres pays.

Les billets de 1000 et de 100 francs suisses encore en attente

Après les coupures de 50, 20 et 10 francs suisses, le billet de 200 francs suisses est le quatrième de la neuvième série à être présenté. La prochaine présentation aura lieu en mars, lorsque la BNS présentera le billet de 1000 francs suisses, puis viendra le tour de celui de 100 francs suisses à l'automne.

Avec 125 millions de coupures en circulation, le billet de 100 francs suisses est le plus populaire. Il est suivi par le 20 francs suisses, avec 86 millions, le 10 francs suisses avec 76 millions et le 50 francs suisses, avec 58 millions. Le billet de 1000 est celui tiré en le moins d'exemplaires, avec 47 millions. En tout, près de 450 millions de coupures sont en circulation en Suisse.

A priori, deux ans après l'émission de la dernière coupure de la neuvième série, les billets de la huitième série seront rappelés. Ils ne seront plus valables dans les commerces mais pourront être échangés encore 20 ans auprès de la BNS. L'institut d'émission souhaiterait que l'échange soit possible à vie, comme cela est le cas pour l'euro.

