Le patrimoine des ménages suisses s'accroît

Zurich (awp) - Le patrimoine financier et immobilier des ménages suisses a enregistré une hausse l'année dernière, a indiqué jeudi la Banque nationale suisse (BNS). Les particuliers ont non seulement accru leurs droits sur les assurances et les caisses de pensions et acquis des parts de placements collectifs, mais ils ont également fait état de dépôts bancaires plus élevés.

Au total, les actifs financiers des ménages ont augmenté de 6% en 2017 à 2561 milliards de francs suisses, tandis que le patrimoine immobilier a progressé de 4% à 2024 milliards, essentiellement grâce à la hausse du prix de l'immobilier, a détaillé la banque centrale dans un communiqué.

Le capital vieillesse accumulé dans le cadre de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, notamment le 3e pilier, représente 40% du total des actifs financiers des ménages. La fortune s'est accrue de 4% à 1023 milliards de francs suisses (+4%).

Cette augmentation résulte pour 32 milliards de francs suisses des droits sur la prévoyance professionnelle, pour 4 milliards des avoirs du pilier 3a et pour 3 milliards des avoirs de libre passage.

Les passifs - notamment les crédits - ont augmenté de 3% à 864 milliards de francs suisses.

