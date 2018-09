Schweizerische Nationalbank : La BNS ne modifie pas ses taux directeurs

La BNS a maintenu la marge de fluctuation du taux Libor à trois mois entre –1,25% et –0,25%, comme le prévoyaient les 36 économistes interrogés par Reuters.

Le taux des dépôts à vue reste pareillement à -0,75%.

En dehors de cela, la "BNS continue d'intervenir au besoin sur le marché des changes en tenant compte de la situation pour

l'ensemble des monnaies".

Statu quo monétaire et intervention sur le marché des changes sont deux moyens qu'emploie la BNS depuis trois ans et demi pour endiguer les achats de franc suisse.

"Le taux d’intérêt négatif et la disposition de la Banque nationale à intervenir au besoin sur le marché des

changes restent nécessaires pour maintenir à bas niveau l’attrait des placements en francs et, partant, réduire les pressions à la hausse sur le franc", explique la BNS dans un communiqué.

Elle juge toujours que la monnaie nationale "s’inscrit à un

niveau élevé" et observe que son renforcement récent souligne à quel point la situation du marché des changes est fragile.

Le franc suisse a atteint ces dernières semaines sont niveau le plus élevé depuis juillet 2017, retrouvant son statut de monnaie refuge face aux inquiétudes suscitées par les tensions commerciales internationales et le programme budgétaire du nouveau gouvernement italien.

L'institut d'émission n'est pas pour autant intervenu sur le marché des changes pour l'affaiblir.

La banque centrale suisse continue d'anticiper une inflation de 0,9% cette année mais elle a abaissé sa prévision d'inflation de 2019 à 0,8%, soit 0,1 point de moins que sa prévision de juin. L'inflation de 2020 est quant à elle revue encore plus nettement à la baisse, à 1,2% contre 1,6% précédemment.

"La prévision d'inflation conditionnelle repose sur l'hypothèse d'un Libor à trois mois maintenu constant à –0,75% pendant les trois prochaines années", rappelle l'institut d'émission.

La BNS enfin anticipe une croissance du PIB de 2,5% à 3% cette année, alors qu'elle projetait en juin une croissance "de l'ordre de 2%".

(John Revill; Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Blandine Hénault et Patrick Vignal)