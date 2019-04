Lyon, le 16 avril 2019





SBT, Scientific Brain Training, (FR0004175222, MLSBT), est un groupe spécialisé dans le Conseil et le développement de services innovants intégrant nouvelles technologies, ingénierie cognitive et neurosciences.

Les actionnaires historiques du Groupe SBT ont fait une offre conjointe de cession de leurs actions au profit des Managers du Groupe SBT. Cette offre prévoit la cession de la totalité de leurs actions de la société Scientific Brain Training - SBT (env. 42% du capital de la société) au prix de 5,53 euros/ par action et un règlement en deux parties, l'une immédiatement et l'autre dans deux années.

Les Managers, représentés par le Directoire de la société Scientific Brain Training - SBT, ont pris acte de cette offre et s'organisent en conséquence.



CONTACT SBT

Edouard Blanchard

Membre du Directoire Groupe SBT

e.blanchard@sbt.fr



CONTACT INVESTISSEURS/PRESSE

contact@actus.fr



A propos de SBT Human(s) Matter

Crée en 2000, le groupe SBT Human(s) Matter est une référence unique en France et en Europe d'activités « Brain Tech ». SBT accompagne les entreprises et les professionnels de santé dans le conseil et le développement de solutions et de services innovants intégrant les sciences cognitives et les technologies du digital. Par son modèle pluridisciplinaire et un assemblage unique d'expertises, de savoir-faire et de connaissances, SBT invente et fabrique les expériences et les usages de demain au service de l'épanouissement des individus. SBT accompagne ses clients autour de 4 enjeux majeurs : Transform, Empower, Learn, Care et s'appuie sur son expertise dans 4 domaines principaux : conseil et accompagnement, design cognitif, formation et coaching, production de contenus digitaux. Le groupe a développé des produits et solutions de référence : HappyNeuron, ArnavA, TWIN CORP, RU Digital et consacre 6% de son CA à l'innovation, en investissant sur des projets R&D. SBT est lauréat de nombreux appels à projets nationaux et régionaux (FUI, ANR, etc.) en tant que leader ou membre de consortiums de haut niveau.

Coté sur Euronext Paris, SBT Human(s) Matter est présent dans 3 pays (France, Etats-Unis, Chine) et possède 4 bureaux en France (Paris, Lyon, Grenoble et Toulouse). SBT compte 90 collaborateurs.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://www.sbt-human.com

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-57955-sbt160419projetchgtactionnariat.pdf Informations privilégiées :- Autres communiquésCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews