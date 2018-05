Scientific Brain Training : Résultats annuels 2017

2017, stratégie Produits : investissements et premiers résultats

Chiffre d'affaires en hausse de 8% : 12 165 K€

Résultat net en progression de 11,6% : 566 K€



Lyon, le 2 mai 2018





SBT (FR0004175222, MLSBT) est un groupe spécialisé dans le Conseil et le développement de services innovants intégrant nouvelles technologies, ingénierie cognitive et neurosciences.

SBT a réalisé en 2017 une croissance régulière de son chiffre d'affaires consolidé (+8%) qui atteint 12 165 K€ (soit +893 K€ par rapport à 2016). Dans un contexte de forts investissements pour construire une offre produits élargie, la rentabilité reste au niveau de l'année dernière avec un résultat net après impôts de 566 K€, soit 4,6% du chiffre d'affaires. L'EBITDA se situe à 10% du CA. Les effectifs ont cru significativement de 18% (soit 84 collaborateurs au 31.12.2017) pour assurer le plan de croissance 2020.

Une seule acquisition, peu significative en consolidé, ayant été réalisée en 2016 (Twincorp), la croissance du chiffre d'affaires est essentiellement organique, démontrant la pertinence du modèle mis en place par le management.

Consolidés (K€) 2017 2016 Variation en K€ Chiffre d'affaires 12 165 11 272 + 893 EBITDA 1 237 1 221 + 16 Résultat net des entreprises consolidées 566 506 + 60

Au 31 décembre 2017, le groupe SBT dispose d'une structure de bilan solide avec des capitaux propres en augmentation s'élevant à 6 256 K€ (+542 K€), des dettes financières de 874 K€ (+429 K€) en lien avec l'acquisition de Twincorp et aux déménagements des sites de Lyon et Paris, et une trésorerie de 846 K€

(-568 K€).



Le pôle CONSEIL & RH de plus en plus intégré.

SBT propose des prestations plus riches intégrant les différentes activités des filiales du groupe (conseil stratégique, assessment, développement, coaching). En neutralisant les facturations internes, la contribution du pôle Conseil & RH au chiffre d'affaires consolidé s'élève à 9,5 M€ pour l'exercice clos en hausse de 539 K€ (+6,7%).

Les principaux faits notables sont l'intégration de l'activité coaching dans l'offre et le redressement progressif de l'activité Learn.



Le pôle SANTÉ poursuit son développement.

Le pôle santé a fait croître sa contribution au chiffre d'affaires consolidé de près de 18% en 2017 à 2,6 M€ en maintenant une rentabilité de 10% environ soit 255 K€.

HappyNeuron s'impose comme le leader du marché des plateformes de remédiation cognitive pour les professionnels de santé sur le marché francophone. Des investissements significatifs commencés en 2017 visent à étendre cette position à l'international et notamment sur le marché nord-américain pour profiter des belles références déjà obtenues.





À propos de SBT Human(s) Matter

Créé en 2000, le groupe SBT Human(s) Matter est une référence unique en France et en Europe d'activités « Brain Tech ». SBT accompagne les entreprises et les professionnels de santé dans le conseil et le développement de solutions et de services innovants intégrant les sciences cognitives et les technologies du digital. Par son modèle pluridisciplinaire et un assemblage unique d'expertises, de savoir-faire et de connaissances, SBT invente et fabrique les expériences et les usages de demain au service de l'épanouissement des individus. SBT accompagne ses clients autour de 4 enjeux majeurs : Transform, Empower, Learn, Care et s'appuie sur son expertise dans 4 domaines principaux : conseil et accompagnement, design cognitif, formation et coaching, production de contenus digitaux. Le groupe a développé des produits et solutions de référence : HappyNeuron, ArnavA, TWIN CORP, RU Digital et consacre 6% de son CA à l'innovation, en investissant sur des projets R&D. SBT est lauréat de nombreux appels à projets nationaux et régionaux (FUI, ANR, etc.) en tant que leader ou membre de consortiums de haut niveau.

Coté sur Euronext AccessTM Paris, SBT Human(s) Matter est présent dans 4 pays (France, Etats-Unis, Chine, Maroc) et possède 4 bureaux en France (Paris, Lyon, Grenoble et Toulouse). SBT compte 90 collaborateurs.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://www.sbt-human.com

