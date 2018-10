Scientific Brain Training : Résultats semestriels 2018

Lyon, le 4 octobre 2018





Poursuite de la croissance et des investissements

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 en hausse de 13% à 6,96 M€

Résultat d'exploitation en progression à 152 K€



SBT, Scientific Brain Training, (FR0004175222, MLSBT), est un groupe spécialisé dans le Conseil et le développement de services innovants intégrant nouvelles technologies, ingénierie cognitive et neurosciences.



Le chiffre d'affaires consolidé poursuit sa croissance au premier semestre 2018 pour atteindre

6,96 M€. Le résultat d'exploitation s'élève à 152 K€ (+30 K€ par rapport au 30 juin 2017). Quant au résultat net avant impôt et amortissement des écarts d'acquisition, il se monte à 214 K€, et représente 3,1% du chiffre d'affaires.

La croissance soutenue du chiffre d'affaires est assurée par :

- l'activité Smart Health (1,44 M€ de CA au 1er semestre 2018 contre 1,28 M€ au 1er semestre 2017),

- et l'activité Professional service (5,47 M€ de CA au 1er semestre 2018 contre 4,82 M€ au 1er semestre 2017) notamment avec la mise sur le marché de nouveaux produits.



Résultats du premier semestre 2018 (1er janvier – 30 juin)

Consolidés

En K€ 01 janvier -30 juin 2018 01 janvier -30 juin 2017 Variation Chiffre d'affaires 6 957,9 6 146,0 +811,9 REX 152,0 122,0 +30 Résultat net des entreprises intégrées avant impôt 214,0 132,2 +81,8



Au 30 juin 2018, le Groupe SBT compte des capitaux propres consolidés de 6,496 M€ (+0,141 M€ sur un an), des dettes financières de 0,751 M€ et une trésorerie de 0,68 M€.

Afin d'atteindre les objectifs ambitieux de croissance organique du plan 2020, SBT a choisi d'investir significativement dans le développement de nouvelles offres digitales. Ces investissements impactent la rentabilité du Groupe mais leur effet sur les performances est attendu dans les prochains mois.

Durant ce premier semestre, SBT a enregistré la signature de plusieurs contrats de grande envergure comme Air France ou Boehringer Ingelheim.





A propos de SBT Human(s) Matter

Crée en 2000, le groupe SBT Human(s) Matter est une référence unique en France et en Europe d'activités « Brain Tech ». SBT accompagne les entreprises et les professionnels de santé dans le conseil et le développement de solutions et de services innovants intégrant les sciences cognitives et les technologies du digital. Par son modèle pluridisciplinaire et un assemblage unique d'expertises, de savoir-faire et de connaissances, SBT invente et fabrique les expériences et les usages de demain au service de l'épanouissement des individus. SBT accompagne ses clients autour de 4 enjeux majeurs : Transform, Empower, Learn, Care et s'appuie sur son expertise dans 4 domaines principaux : conseil et accompagnement, design cognitif, formation et coaching, production de contenus digitaux. Le groupe a développé des produits et solutions de référence : HappyNeuron, ArnavA, TWIN CORP, RU Digital et consacre 6% de son CA à l'innovation, en investissant sur des projets R&D. SBT est lauréat de nombreux appels à projets nationaux et régionaux (FUI, ANR, etc.) en tant que leader ou membre de consortiums de haut niveau.

Coté sur Euronext Access Paris, SBT Human(s) Matter est présent dans 4 pays (France, Etats-Unis, Chine, Maroc) et possède 4 bureaux en France (Paris, Lyon, Grenoble et Toulouse). SBT compte 90 collaborateurs.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://www.sbt-human.com

