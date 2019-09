Agenda economique du mercredi 4 septembre

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS : - 09h50 Indices PMI des services et composite / août TOKYO : - Indice PMI Markit des services définitif / août PEKIN : - Indice PMI Caixin-Markit des services / août BERLIN : - 09h55 Indice PMI Markit des services définitif / août LONDRES : - 10h00 Indice PMI Markit des services définitif zone euro / août - 10h30 Indice PMI Markit des services / août BRUXELLES : - 10h30 Audition de Christine Lagarde par la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen (vote en commission prévu à 18h00) - 11h00 Ventes au détail en zone euro / juillet OTTAWA : - 16h00 Décision de politique monétaire WASHINGTON : - 14h30 Balance commerciale / juillet - 20h00 Livre beige de la Réserve fédérale SOCIÉTÉS PARIS : - Thales / résultats du S1 (avant Bourse) - BioMérieux / résultats du S1 (avant Bourse) - Dassault Aviation / résultats du S1 (après Bourse) - Latécoère / résultats du S1 - Boiron / résultats du S1 (après Bourse) Autre: - Scor / journée investisseurs ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

