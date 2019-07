Communiqué de presse

25 juillet 2019 - N° 25

Résultats semestriels 2019

SCOR enregistre une performance solide au

premier semestre 2019 et conclut avec succès

son plan stratégique « Vision in Action »

SCOR a atteint avec succès les objectifs de son plan stratégique « Vision in Action » sur une base normalisée, malgré les vents contraires sectoriels, réglementaires et géopolitiques rencontrés durant cette période.



Le Groupe enregistre une croissance soutenue et rentable au premier semestre 2019, conjuguant le développement de son fonds de commerce et une solvabilité robuste.



Les primes brutes émises du Groupe atteignent EUR 8 010 millions au premier semestre 2019, en hausse de 6,3 % à taux de change courants (+2,6 % à taux de change constants). Les primes brutes émises de la division P&C progressent de 13,9 % à taux de change courants (+10,4 % à taux de change constants), tandis que celles de la division Vie affichent augmentation de 1,2 % à taux de change courants (-2,6 % à taux de change constants). Ce dernier mouvement s’explique principalement par le renouvellement de certains contrats de Solutions financières en tant que contrats comptabilisés sous forme de commissions (plutôt que sous forme de primes) au premier semestre 2019. Sans la requalification de ces contrats, les primes brutes émises de la division Vie progresseraient de 7,9 % à taux de change courants (+3,8 % à taux de change constants).



Principaux chiffres clés du Groupe SCOR au premier semestre et au deuxième trimestre 2019

Premier semestre Deuxième trimestre en EUR millions (valeurs arrondies, à taux de change courants) S1 2019 S1 2018 Variation T2 2019 T2 2018 Variation Primes brutes émises 8 010 7 537 +6,3 % 4 025 3 766 +6,9 % Ratio de coûts du Groupe 4,9 %2 5,0 % -0,1 pt 4,9 % 4,9 % -0,0 % ROE annualisé 9,8 % 8,8 % +1,0 pt 10,5 % 6,5 % +4,0 pts Résultat net* 286 262 +9,2 % 155 96 +61,5 % Capitaux propres 6 088 6 048 +0,7 % 6 088 6 048 +0,7 %

* Résultat net consolidé, part du Groupe.

Denis Kessler, Président-directeur général de SCOR, déclare : « SCOR enregistre une solide performance sur les six premiers mois de 2019, atteignant l’objectif de solvabilité et dépassant l’objectif de rentabilité de son plan « Vision in Action ». Le Groupe continue d’élargir son fonds de commerce, affichant une croissance maîtrisée dans des zones géographiques et dans des lignes de métier ciblées, tout en dégageant une excellente rentabilité technique, tant en réassurance de dommages qu’en réassurance Vie. Nous préparons activement notre nouveau plan stratégique, qui sera présenté début septembre. Ce plan – le septième que SCOR met en œuvre depuis 2002 – sera l’occasion pour le Groupe d’affirmer ses ambitions, de fixer ses objectifs et de préciser les voies et moyens utilisés pour poursuivre son développement fortement créateur de valeur dans les années à venir. »

Au premier semestre 2019, SCOR Global P&C affiche un excellent niveau de croissance et de rentabilité technique, et termine avec succès le plan stratégique « Vision in Action »

SCOR Global P&C continue d’enregistrer une croissance élevée au premier semestre 2019, avec EUR 3 446 millions de primes brutes émises, en hausse de 13,9 % à taux de change courants par rapport au premier semestre 2018 (+10,4 % à taux de change constants). Cette croissance s’explique par de très bons renouvellements à la fois au cours de l’année 2019 et au second semestre 2018, en particulier aux États-Unis.

Cette croissance devrait se normaliser au second semestre 2019 et rejoindre le haut de la fourchette de croissance prévue par le plan « Vision in Action », qui a été révisée en 2018 à 5 % - 8 %.

Chiffres clés de SCOR Global P&C :

Premier semestre Deuxième trimestre en EUR millions (valeurs arrondies, à taux de change courants) S1 2019 S1 2018 Variation T2 2019 T2 2018 Variation Primes brutes émises 3 446 3 026 +13,9 % 1 728 1 546 +11,8 % Ratio combiné net 93,7 % 91,4 % +2,3 pts 92,9 % 91,1 % +1,8 pt

L’excellent ratio combiné net de 93,7 % au premiers semestre 2019 résulte des éléments suivants :

une sinistralité liée aux catastrophes naturelles de 5,2 %, qui découle : d’un ratio de 4,1 % au deuxième trimestre 2019, essentiellement imputable à différents événements survenus depuis le début de l’année 3 , de la dégradation, constatée au deuxième trimestre 2019, du coût de deux catastrophes naturelles de 2018, le typhon Trami et les inondations au Koweït, compensée par l’évolution favorable du coût estimé des feux de forêt en Californie, et d’une charge due aux catastrophes naturelles de 6,5 % au premier trimestre 2019, principalement associée à l’évolution des sinistres liés aux typhons japonais de 2018 Jebi et Trami ;

un ratio net attritionnel intégrant les commissions de 81.4 % 4 , à mettre au crédit de la très bonne performance des portefeuilles sous-jacents ;

, à mettre au crédit de la très bonne performance des portefeuilles sous-jacents ; un ratio de coûts de 7,1 %, qui a bénéficié de la croissance des primes.

Le ratio combiné net normalisé du premier semestre 2019 ressort à 95,5 %5, dans la fourchette de ~95 %-96 % prévue par le plan « Vision in Action ».

Les renouvellements de juin et juillet de SCOR Global P&C confirment la tendance de marché positive observée en janvier et en avril. Depuis le début de l’année, la croissance des primes atteint 10,2 %, avec une évolution des tarifs de +1,7 % et +3,8 % lors des renouvellements de juin et juillet. Ces derniers représentent un peu moins de 15 % du portefeuille de réassurance de SCOR Global P&C, dont environ 95 % des primes ont d’ores et déjà été renouvelées en 2019. Les primes des renouvellements de juin et juillet progressent de 6,2 % à taux de change constants, pour atteindre EUR 660 millions. Dans un contexte de marché en amélioration, SCOR Global P&C continue à croître de manière disciplinée, principalement avec ses clients existants, dans toutes les zones géographiques. Les primes renouvelées aux États-Unis restent stables, notamment s’agissant des catastrophes naturelles, segment dans lequel SCOR Global P&C continue à limiter son exposition aux assureurs spécialisés de Floride.

SCOR Global Life atteint avec succès les objectifs du plan « Vision in Action » et affiche une solide rentabilité technique au premier semestre 2019

Au premier semestre 2019, les primes brutes émises de SCOR Global Life s’élèvent à EUR 4 564 millions, en hausse de 1,2 % à taux de change courants (-2,6 % à taux de change constants) par rapport au premier semestre 2018. Cette évolution s’explique principalement par le renouvellement de certains contrats de Solutions financières en tant que contrats comptabilisés sous forme de commissions (plutôt que sous forme de primes) au premier semestre 2019.

Sans la requalification de ces contrats, les primes brutes émises de la division progresseraient de 3,8 % à taux de change constants, tirées par le développement de son activité en Amérique du Nord et en Asie.

Chiffres clés de SCOR Global Life :

Premier semestre Deuxième trimestre en EUR millions (valeurs arrondies, à taux de change courants) S1 2019 S1 2018 Variation T2 2019 T2 2018 Variation Primes brutes émises 4 564 4 511 +1,2 % 2 297 2 220 +3,5 % Marge technique Vie 7,2 % 6,9 % +0,3 pt 7,2 % 7,0 % +0,2 pt

La croissance des primes est conforme à l’hypothèse de 5-6 % sur l’ensemble du cycle du plan « Vision in Action », ce qui se traduit par un taux de croissance normalisé attendu pour 2019 compris entre 2 % et 4 % à taux de change constants.

Le résultat technique s’élève à EUR 304 millions au premier semestre 2019.

La marge technique de 7,2 %6 enregistrée au premier semestre 2019 est élevée et conforme aux hypothèses du plan « Vision in Action ». Elle bénéficie :

de l’impact positif, à hauteur de 0,4 %, de la requalification au premier semestre 2019 de certains contrats de Solutions financières en tant que contrats comptabilisés sous forme de commissions 7 ;

; du très bon résultat technique du portefeuille d’en-cours. Les sinistres aux Etats-Unis sont approximativement de EUR 130 millions 8 supérieurs à leur niveau du premier semestre 2018, mais sont compensés par une gestion active du portefeuille et par des réserves solides ;

supérieurs à leur niveau du premier semestre 2018, mais sont compensés par une gestion active du portefeuille et par des réserves solides ; d’une rentabilité des affaires nouvelles en ligne avec l’objectif de rendement des capitaux propres (ROE) du Groupe.

SCOR Global Investments conclut avec succès le plan « Vision in Action », avec un rendement moyen des actifs dans le haut de la fourchette initiale, et dégage un solide rendement des actifs au premier semestre 2019

SCOR Global Investments conclut avec succès le plan « Vision in Action », avec un rendement moyen des actifs de 3,1 %, dans le haut de la fourchette initiale de 2,5% à 3,2 %.

Le total des placements atteint EUR 27,5 milliards, dont EUR 19,5 milliards d’actifs totaux et EUR 8,0 milliards de fonds déposés chez les cédantes9.

Le positionnement du portefeuille reflète l’environnement actuel, avec :

8 % de liquidités ;

44 % d’obligations d’entreprises (contre 48 % au premier trimestre 2019) ;

un portefeuille obligataire de très bonne qualité, avec une note de crédit moyenne de A+ et une duration de 3,8 ans10.

Chiffres clés de SCOR Global Investments :

Premier semestre Deuxième trimestre en EUR millions (valeurs arrondies, à taux de change courants) S1 2019 S1 2018 Variation T2 2019 T2 2018 Variation Total des placements 27 552 27 325 +0,8 % 27 552 27 325 +0,8 % dont total des actifs 19 496 19 041 +2,4 % 19 496 19 041 +2,4 % dont total des fonds détenus par les cédantes et autres dépôts 8 056 8 284 -2,7 % 8 056 8 284 -2,7 % Rendement des placements* 2,3 % 2,1 % +0,2 pt 2,3 % 2,2 % +0,1 pt Rendement des actifs** 2,8 % 2,5 % +0,3 pt 2,7 % 2,6 % +0,1 pt

(*) Annualisé, après prise en compte des intérêts sur les dépôts (à savoir les intérêts sur les fonds déposés chez les cédantes).

(**) Annualisé, sans prise en compte des intérêts sur les dépôts (à savoir les intérêts sur les fonds déposés chez les cédantes).

Le portefeuille d’actifs reste très liquide, les cash-flows financiers11 à venir pour les 24 prochains mois étant estimés à EUR 6.6 milliards.

Les produits financiers des actifs en portefeuille atteignent EUR 309 millions au premier semestre 2019, ce qui correspond à un rendement des actifs de 2,8 % au cours de la période. Cette performance est soutenue par un solide taux de rendement récurrent, qui atteint 2,6 % au premier semestre 2019.

Le rendement des réinvestissements s’établit à 2.2% à la fin du premier semestre 201912, reflétant l'environnement actuel de taux faibles.

Dans les conditions de marché actuelles, SCOR Global Investments anticipe un rendement annualisé des actifs compris entre 2,7 et 3,0 % pour l’ensemble de l’exercice 2019.

ANNEXE

1 – Chiffres clés du compte de résultat du premier semestre et du deuxième trimestre 2019 (en EUR millions, à taux de change courants)

Premier semestre Deuxième trimestre en EUR millions (valeurs arrondies, à taux de change courants) S1 2019 S1 2018 Variation T2 2019 T2 2018 Variation Primes brutes émises 8 010 7 537 +6,3 % 4 025 3 766 +6,9 % Primes brutes émises P&C 3 446 3 026 +13,9 % 1 728 1 546 +11,8 % Primes brutes émises Vie 4 564 4 511 +1,2 % 2 297 2 220 +3,5 % Produits financiers 309 279 +10,6 % 153 145 +5,4 % Résultat opérationnel 480 508 -5,5 % 264 266 -0,8 % Résultat net1 286 262 +9,2 % 155 96 +61,5 % Bénéfice par action (EUR) 1,54 1,39 +11,2 % 0,83 0,51 +64,4 % Cash-flow opérationnel 33 253 -87,0 % -84 130 -164,6 %

1: Résultat net consolidé, part du Groupe.





2 – Principaux ratios du compte de résultat du premier semestre et du deuxième trimestre 2019

Premier semestre Deuxième trimestre en EUR millions (valeurs arrondies, à taux de change courants) S1 2019 S1 2018 Variation T2 2019 T2 2018 Variation Rendement des placements 1 2,3 % 2,1 % +0,2 pts 2,3 % 2,2 % +0,1 pts Rendement des actifs1,2 2,8 % 2,5 % +0,3 pts 2,7 % 2,6 % +0,1 pts Ratio combiné net P&C3 93,7 % 91,4 % +2,3 pts 92,9 % 91,1 % +1,8 pts Marge technique Vie 4 7,2 % 6,9 % +0,3 pts 7,2 % 7,0 % +0,2 pts Ratio de coûts du Groupe 5 4,9 % 5,0 % -0,1 pts 4,9 % 4,9 % -0,0 pts Rendement annualisé des capitaux propres (ROE) 1 9,8 % 8,8 % +1,0 pt 10,5 % 6,5 % +4,0 pts

1. Annualisé ; 2. Hors fonds déposés chez les cédantes ; 3. Le ratio combiné correspond à la somme du total des sinistres, du total des commission et du total des frais de gestion P&C, divisée par les primes nettes acquises de SCOR Global P&C ; 4. La marge technique de SCOR Global Life correspond au résultat technique, divisé par les primes nettes acquises de SCOR Global Life ; 5. Le ratio de coûts correspond au total des frais de gestion divisé par les primes brutes émises. Ratio de coûts du Groupe de 4,7 % au S1 2019 si calculé sur la même base qu’au S1 2018.

3 – Chiffres clés du bilan au 30 juin 2019 (en EUR millions, à taux de change courants)

Au 30 juin 2019 Au 31 décembre 2018 Variation Total des placements 1,2 27 552 27 254 +1,1 % Provisions techniques (brutes) 30 207 30 253 -0,2 % Capitaux propres 6 088 5 828 +4,5 % Actif net comptable par action (EUR) 32,59 31,53 +3,3 % Ratio d’endettement 26,4 % 27,5 % -1,1 pt Total des liquidités3 1 705 1 214 +40,5 %

1. Le total des placements comprend les actifs et fonds déposés chez les cédantes et autres dépôts, les coupons courus, les obligations catastrophes, les obligations indexées sur le risque de mortalité, ainsi que les dérivés de change. 2. Hors actifs nets pour le compte d’investisseurs tiers. 3. Inclut la trésorerie et l’équivalent de trésorerie.

4 - Objectifs du plan « Vision in Action »

Objectifs Rentabilité ROE > 800 points de base au-dessus du taux sans risque à 5 ans au cours du cycle1 Solvabilité Ratio de solvabilité dans la zone optimale comprise entre 185 % et 220 %

1. Le taux sans risque est calculé sur la base d’une moyenne mobile sur cinq ans des taux sans risque à cinq ans.

5 – Hypothèses du plan « Vision in Action »

Hypothèses P&C Croissance des primes brutes émises 5 % p.a. – 8 % p.a. Ratio combiné ~95 % - 96 % Vie Croissance des primes brutes émises 5 % p.a. – 6 % p.a. Marge technique 6,8 % - 7,0 % Investissements Rendement des actifs 2,5 % - 3,2 % Groupe Croissance des primes brutes émises 5 % p.a. – 7 % p.a. Ratio de coûts 4,9 % - 5,1 % Taux d’imposition 22 % - 24 %

Enoncés prévisionnels

SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l’article 2 du Règlement (CE) n°809/2004 de la Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent paragraphe ne sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce communiqué peuvent avoir un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des évènements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se reconnaissent à l’emploi de termes ou d’expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une conviction, une continuation, une estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d’augmentation ou de fluctuation ainsi que toutes expressions similaires ou encore à l’emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle. Une confiance absolue ne devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre les réalisations réelles d’une part, et les réalisations annoncées dans le présent communiqué, d’autre part.

Le Document de référence 2018 de SCOR déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 4 mars 2019 sous le numéro D.19-0092 (le « Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d’incertitudes importants qui pourraient affecter les affaires du groupe SCOR. En raison de l’extrême volatilité et des profonds bouleversements qui sont sans précédent dans l’histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des risques financiers importants qu’à des risques liés au marché des capitaux, ainsi qu’à d’autres types de risques, qui comprennent les fluctuations des taux d’intérêt, des écarts de crédit, du prix des actions et des taux de change, l’évolution de la politique et des pratiques des agences de notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité financière ou d’autres notations. Les informations financières du Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l’Union européenne. Les informations financières ne constituent pas un ensemble d’états financiers trimestriels/semestriels tel que défini dans le rapport IAS 34 « Information financière intermédiaire ».

Informations financières

Les informations financières sur le Groupe contenues dans le présent rapport ont été établies sur la base des interprétations et des normes IFRS telles que publiées et validées par l’Union européenne. Sauf mention contraire, les éléments du bilan et du compte de résultat et les ratios de l’année précédente n’ont pas été reclassés.

Le mode de calcul des ratios financiers (tels que l’actif net comptable par action, le rendement des placements, le rendement des actifs, le ratio de coûts du Groupe, le rendement annualisé des capitaux propres moyens pondérés, le ratio combiné P&C et la marge technique vie) est expliqué en Annexe de la présentation aux investisseurs publiée le 25 juillet 2019.

Les résultats financiers du premier semestre 2019 présentés ici ont fait l’objet d’une vérification limitée de la part des commissaires aux comptes indépendants de SCOR.

Sauf mention contraire, tous les chiffres sont présentés en euros.

Les montants éventuellement cités relatifs à une période postérieure au 30 juin 2019 ne doivent pas être interprétés comme des éléments financiers prévisionnels pour la période concernée.

Le ratio de solvabilité estimé au Q2 2019 a été préparé sur la base d'une structure opérationnelle existante au 31 décembre 2018, et d'hypothèses fiscales consistantes avec celles appliquées aux états financiers annuels IFRS 2018.







1 Le taux sans risque est calculé sur la base d’une moyenne mobile sur cinq ans des taux sans risque à cinq ans (70 points de base au premier semestre 2019 et 73 points de base au premier semestre 2018).

2 Ratio de coûts du Groupe de 4,7 % au S1 2019 si calculé sur la même base qu’au S1 2018.

3 Des tornades et un cyclone aux États-Unis, des inondations au Brésil et une tempête en Europe.

4 Le ratio de commissions au S1 2018 intègre un effet exceptionnel de 0,7 % lié au barème de commissions variables qui caractérise certains grands contrats en Chine. Cet effet neutralise la diminution des ratios de sinistres.

5 Voir le détail du calcul du ratio combiné à l’annexe E de la présentation des résultats du premier semestre 2019.

6 Voir le détail du calcul de la marge technique de la division Vie à l’annexe F de la présentation des résultats du premier semestre 2019.

7 Voir le détail du calcul de l’impact des contrats rémunérés sous forme de commissions sur la marge technique de la division Vie à l’annexe F de la présentation des résultats du premier semestre 2019.

8 Estimation faite après la prise en compte du vieillissement naturel du portefeuille d’en-cours, et des affaires nouvellement souscrites.

9 Fonds détenus par les cédantes et autres dépôts.

10 Contre 4,3 ans au premier trimestre 2019 sur le portefeuille obligataire (duration de 3,9 ans pour les actifs investis, contre 4,3 ans au premier trimestre 2019).

11 Flux financiers susceptibles d’être investis, notamment soldes de trésorerie courante ainsi que coupons et remboursements futurs.

12 Ce taux correspond aux taux de réinvestissement théoriques fondés sur l’allocation des classes d’actifs de rendement (à savoir le portefeuille obligataire, les prêts et l’immobilier) au deuxième trimestre 2019, conformément aux hypothèses de duration des réinvestissements actuelles et aux écarts de rendement (spreads), taux de change et courbes de taux au 30 juin 2019.





